O julgamento que está a colocar a Google no bando do tribunal tem revelado muito sobre a empresa. Este processo anti-monopólio deixou claro quais as medidas que a empresa tem tomado ao longo dos anos para assim dominar o mercado. Uma das mais recentes informações veio mostrar quais as pesquisas mais valiosas no Google e há uma surpresa.

Conhecer os padrões de pesquisa no Google não é complicado. A empresa tem esses dados públicos e acessíveis a todos os que os pretenderem. O que não é normal existir é acesso a uma visão mais financeira desta área, que certamente a gigante das pesquisas quer manter provada e longe de olhares alheios.

Uma nova informação surgiu agora, no contexto do julgamento da Google e um eventual caso de monopólio, onde as pesquisas mais valiosas foram reveladas. Estas surgem de um email partilhado internamente na empresa e mostram que a mais cara de todas é mesmo a palavra iPhone.

A lista, que contempla as 20 pesquisas que mais renderam à Google em termos de publicidade. Importa destacar que esta lista é apenas referente à semana de 22 de setembro de 2018 e é a lista das principais consultas ordenadas por receita nos EUA.

iphone 8

iphone 8 plus

auto insurance

car insurance

cheap flights

car insurance quotes

direct tv

online colleges

at&t

hulu

iphone

uber

spectrum

comcast

xfinity

insurance quotes

free credit report

cheap car insurance

aarp

lifelock

A presença do iPhone no topo desta lista não é estranha e tem uma explicação bem lógica. O iPhone 8 tinha sido lançado há poucos dias e por isso estaria a gerar um interesse grande junto dos utilizadores, que o pesquisavam de forma agressiva.

Certamente que os dados atuais vão ser muito diferentes, mas fica aqui claro que a Google tem uma fonte de rendimento elevada e importante. Este julgamento tem revelado muito do que a empresa não queria público e tem mostrado como este mercado funciona.