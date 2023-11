A decisão da Netflix de criar um plano com anúncios foi uma das causas para a sua rápida recuperação financeira. Este dá acesso à maioria das funcionalidades, mas coloca ainda publicidade para manter o preço reduzido. Este plano será melhorado e oferecer mais aos seus muitos utilizadores.

Apesar de ter ainda muitos utilizadores nos seus planos com preços mais elevados, o que se sustenta em anúncios tem-se mostrado como uma das alternativas mais escolhidas. Este plano está a cada vez mais ser a escolha dos novos utilizadores e assim cresce.

Os dados mais recente da Netflix vêm mostrar isso mesmo e revelar algumas novidades para o futuro próximo. Estas querem tornar o serviço melhor, em especial o plano que usa os anúncios, para garantir que mantém os utilizadores ligados a este serviço.

A primeira e mais importante novidade é que a publicidade presente acabará por diminuir. Isso acontecerá naturalmente e dependendo do volume de utilização que os utilizadores fizerem da Netflix e dos conteúdos que tem presentes na sua plataforma de streaming.

Um dos exemplos que deram mostra isso de forma clara. A Netflix irá apresentar um episódio completamente sem anúncios depois dos utilizadores visualizarem 3 episódios de seguida com a publicidade presente. Esta forma de visualização de conteúdos é muito usada atualmente.

Nesta revelação feita, a Netflix mostrou também o sucesso do seu plano com anúncios. Já se sabia que estava a ser a de muitos novos subscritores, mas agora tem um valor. Do que é mostrado, são já 15 milhões de utilizadores ativos mensais em todo o planeta.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores da Netflix que escolheram este plano com anúncios. A publicidade será reduzida, algo que acaba por ser positivo e revela que a utilização tem aumentado para que assim possa ser rentável esta mudança que será aplicada a todos.