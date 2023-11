Israel alerta para as consequências da Starlink fornecer ligações a Gaza e ameaça bloqueá-la

Estamos a viver tempos muito duros a nível humanitário devido às várias guerras ativas neste momento. O conflito entre Israel e o Hamas é o que mais preocupa atualmente e Elon Musk disse que a sua Starlink iria fornecer conectividade em Gaza. Mas Israel já veio alertar para as consequências deste fornecimento e ameçõu mesmo bloquear o seu relacionamento com o serviço

Israel alerta para as consequências da Starlink em Gaza

Tal como fez no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, Elon Musk também disponibilizou agora os serviços da sua empresa Starlink para esta fornecer conectividade a Gaza, uma vez que as comunicações na região foram, e estão a ser, fortemente afetadas pelo conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. De acordo com o que foi dito pelo executivo no passado sábado (28) "A SpaceX vai fornecer pontos de comunicação através de organizações humanitárias reconhecidas internacionalmente".

Os detalhes revelam que desde sexta-feira (27) as comunicações estão cortadas e a população não tem acesso à Internet nem ao telefone, ficando assim mais de 2 milhões de pessoas incontactáveis.

Contudo, parece que Israel não está muito a favor desta oferta e o Ministro das Comunicações do país, Shlomo Karhi, não tardou a alertar para as consequências deste fornecimento. De acordo com as informações, o ministro publicou na sua conta da rede social X que Elon Musk sabe que o grupo Hamas vai usar a Starlink para desenvolver os seus atos terroristas. Para além disso, Karhi vai ainda mais longe e acrescenta que o seu gabinete está disposto a cortar qualquer relacionamento com a Starlink caso isso aconteça.

Mas Musk já respondeu e tentou acalmar estas mesmas preocupações dizendo que não são assim tão ingénuos e que caso haja alguma ligação de Gaza a um terminal da Starlink, serão tomadas medidas extreordinárias de forma a confirmar que tal acontece apenas por razões humanitárias. É ainda indicado que haverá uma verificação de segurança com os governos dos EUA e Israel antes dessa conexão.

Continuaremos atentos a este assunto de forma a saber mais novidades sobre a possibilidade da empresa de Musk poder ser uma preciosa ajuda ao povo vítuma desta guerra, tal como aconteceu na Ucrânia.