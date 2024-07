Tesla quer que os seus robotáxis elétricos se limpem sozinhos

Os robotáxis da Tesla não estão, ainda, a transportar passageiros, mas a fabricante tem comunicado desenvolvimentos. Numa patente detetada por um investigador, a empresa parece ter a certeza que os quer bem limpos - com a tarefa a ser assegurada por eles próprios ou por robôs.

Indo ao encontro do que outras empresas estão a fazer, especialmente nos Estados Unidos, a Tesla planeia lançar um serviço automatizado de transporte de passageiros. Apesar de a condução totalmente autónoma não estar, ainda, suficientemente aprimorada, a fabricante já informou que o robotáxi chegará em agosto.

Não estando, ainda, a circular pelas estradas, a Tesla está ciente dos desafios que um carro totalmente autónomo a transportar diferentes pessoas acarreta. Afinal, embora seja pertinente, retirar o condutor de um carro resulta em alguns problemas. Por exemplo, a manutenção dos veículos, que é habitualmente assegurada pelos motoristas.

Assim sendo, conforme detetado e partilhado pelo utilizador @seti_park, citado pelo Electrek, a Tesla solicitou o registo de uma nova patente para um sistema de higienização automática para os seus futuros robotáxis elétricos.

De nome "Controlo das condições ambientais em espaços fechados", a Tesla descreve-a da seguinte forma:

Os espaços partilhados apresentam vantagens em termos de custos, eficiência e sustentabilidade ambiental. Por exemplo, um automóvel que fornece transporte ao longo do dia para várias pessoas proporciona custos de transporte e uma pegada ambiental mais baixos do que um automóvel utilizado por apenas uma pessoa para deslocações pessoais. No entanto, os espaços partilhados têm a desvantagem de facilitar a transmissão indireta de doenças transmissíveis através do ar ou de superfícies contaminadas. Os meios atuais de higienização dos espaços partilhados, por exemplo, a limpeza manual das superfícies de contacto com toalhetes desinfetantes, podem ser morosos, trabalhosos e conduzir a condições sanitárias insatisfatórias. Além disso, essas atividades executadas manualmente podem não ser facilmente verificáveis.

A patente da Tesla procura aprovar um sistema que, por via de uma variedade de sensores (que podem incluir um sensor de imagem, um sensor acústico, um sensor térmico, um sensor de pressão, um sensor capacitivo, um sensor de radiofrequência, ou um sensor de gás), mantém o controlo do ambiente no interior do veículo.

Relativamente à rotina de higienização, a Tesla menciona a potencial utilização de luzes UV e um sistema de aquecimento para higienizar. Segundo a patente, a fabricante de carros elétricos poderia utilizar elementos no interior do veículo para higienizar automaticamente.

Além destes, o robotáxi poderia, também, conduzir autonomamente para uma área equipada, no sentido de se higienizar com robôs. O veículo entraria numa espécie de "modo de higienização" que poderia incluir a deslocação dos bancos, se necessário, ou a abertura das janelas para deixar entrar uma fonte de luz.

