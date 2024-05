Elon Musk revelou quando a Tesla vai trazer a condução autónoma para a Cybertruck

Com a Cybertruck, a Tesla marcou um ponto no mercado automóvel. Esta carrinha elétrica mudou completamente a estética e o que é oferecido, mostrando que as marcas podem garantir a diferença e a inovação. Algo que a Cybertruck não tem é a condução autónoma da Tesla. Isso vai mudar em breve, com Elon Musk a revelar quando a Tesla vai trazer a condução autónoma para a Cybertruck.

A condução autónoma da Tesla não tem estado livre de problemas. O FSD (Full Self Driveing) está a ser apontado como potencialmente perigoso e responsável por muitos dos acidentes verificados quando este está ativo e a conduzir os carros da Tesla. Espera-se que em breve possa haver ações em tribunal.

É no meio deste cenário pouco favorável que surge mais uma notícia associada à Cybertruck. Depois de muitas questões e especulações sobre a chegada do FSD a esta pickup elétrica, Elon Musk acabou por confirmar a sua chegada a este seu veículo elétrico.

O FSD vai chegar e tem até já data de lançamento previsto. Foi também Elon Musk que foi mais longe e revelou que a condução autónoma nesta carrinha chegará com a versão 12.5 do software da Tesla para os seus carros. Este momento aconteceu em resposta a uma questão de um utilizador do X/Twitter.

With 12.5 — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2024

O momento será já junho deste ano, altura em que a versão 12.5 do software da Tesla será lançada para todos os seus carros. O calendário dá conta de que a versão 12.4 será disponibilizada internamente durante o próximo fim de semana e iniciará os testes públicos limitados na próxima semana.

A Cybertruck ainda não tem a condução autónoma por alguns motivos que se pensam ser importantes. Em causa poderá estar provavelmente o sistema steer-by-wire e o posicionamento da câmara, que são muito diferentes dos outros veículos da linha Tesla.

Esta adição é importante para os planos que a Tesla tem para a Cybertruck. Esta sua pickup elétrica deverá ver o seu ritmo de produção aumentado, para satisfazer os seus clientes. Com este extra ativo, muitos mais vão querer conduzir esta carrinha que oferece algo completamente diferente, ainda que limitado aos EUA.