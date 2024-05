Project Gameface: controlar o Android com os olhos e gestos faciais será uma realidade

A I/O tem o bom hábito de trazer para o público muitos projetos da Google desenvolvidos há algum tempo. Estes nem sempre têm a visibilidade necessária e surgem aqui como ideias revolucionárias. O Project Gameface é mais um desses projetos, que sabemos ir permitir controlar o Android com os olhos e gestos faciais.

Project Gameface é maus uma surpresa da Google

Sempre houve um foco da Google em dar aos utilizadores ferramentas especiais. Estas adaptam-se muitos vezes a todos os que têm necessidades especiais e que assim podem usar os serviços da gigante das pesquisas. São pequenas revoluções que se tornam em ferramentas essenciais.

O controlar Project Gameface parece ter esse futuro à sua espera. Esta será a forma natural de controlar o Android, usando apenas os olhos e gestos faciais. Dedicada a pessoas com limitações físicas, este é um projeto que saltou do Windows, onde a Google e revelou primeiro, para o Android, onde agora foi mostrado também.

Controlar o Android com os olhos e gestos faciais

O Project Gameface quer dar aos utilizadores a possibilidade de controlar o Android usado apenas o movimento dos olhos e também com expressões faciais. Este funciona com a câmara do dispositivo e utiliza a API Face Landmarks Detection do MediaPipe para seguir uma série de expressões faciais e mover o cursor segundo o pretendido.

Para além da sua chegada ao Android, onde a Google mostrou as suas capacidades, a gigante das pesquisas deu mais um passo que mostra a sua natureza. Todo o código-fonte para colocar o Project Gameface a funcionar foi tornado público. A ideia é que os programadores integrem esta solução nas suas apps para permitir a sua utilização por todos.

Projeto que quer mudar a forma como usamos smartphones

Numa publicação no seu blog, a Google anunciou que o Project Gameface chega ao Android com suporte para 52 gestos faciais exclusivos, incluindo alguns como abrir a boca, levantar a sobrancelha, olhar numa direção específica. Cada gesto pode ser atribuído a uma ação específica do sistema, como retornar ao ecrã inicial, voltar, ver o painel de notificações, visualizar apps e muitos outros.

Embora o Project Gameface seja principalmente uma ferramenta de acessibilidade, os seus benefícios potenciais vão muito para além disso. Originalmente concebido para a comunidade de gaming, a Google expande o seu alcance ao colaborar com a Incluzza, uma empresa social que promove a acessibilidade em toda a Índia.