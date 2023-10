Apesar de estar já, aparentemente, pronto, a Google guardou a apresentação do Android 14 para uma nova data. Sem ter nenhuma informação oficial, os rumores têm crescido e ganho alguma tração. Agora, e segundo um operador do Canadá, sabemos que esta versão chega mesmo no dia 4 de outubro.

Espera-se muito do Android 14 e do que irá trazer para os smartphones e os seus utilizadores. A Google apostou em várias novidades, mostrando assim que este sistema ainda pode inovar e ser ainda melhor em várias áreas.

Dado como pronto, e tendo até já algumas correções lançadas, esperava-se que a Google já tivesse lançado o Android 14. Tudo parece pronto e assim seria simples repetir os calendários que no passado eram o padrão da Google para este movimento.

A grande novidade, ou pelo menos a confirmação, está mesmo na data de chegada do Android 14. A Google insiste em não abrir o jogo, mas um operador canadiano, a Telus, acabou por revelar mais do que era pretendido. Mostrou que no dia 4 de outubro os smartphones Pixel vão receber a nova versão.

Esta publicação foi rapidamente alterada e a informação do Android 14 e dos Pixel foi igualmente removida. Apesar de a informação presente mostrar que "todas as datas são aproximadas e sujeitas a alterações", no caso do sistema da Google a data acaba por ser óbvia.

A data de 4 de outubro não surge de forma aleatória. É nesse dia que a Google tem um evento onde se espera que os novos Pixel 8 sejam revelados, bem como o novo smartwatch da marca, o Pixel Watch 2. Certamente que vão surgir outras novidades nesse mesmo evento.

Esta é uma mudança nos planos da Google e no que normalmente a gigante das pesquisas tem seguido para o lançamento do software. Este ano resolveu agrupar as novidades e assim revelar tudo num único momento, alimentando ainda mais o interesse dos utilizadores.