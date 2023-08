O Android 14 está quase a ser apresentado pela Google, para todos os smartphones que usam este sistema. A gigante das pesquisas está a desenvolver esta versão e quer dar-lhe as melhores funcionalidades. O Android 14 deu agora mais um passo importante com a beta 5, a última a ser lançada antes da versão final.

Foi antes da I/O deste ano que a Google revelou a primeira versão do seu novo sistema operativo. O Android 14 reúne um leque de novas funcionalidades, que pretendem por um lado tornar esta versão mais segura e por outro, torná-la mais apelativa para os utilizadores.

A Beta 5 do Android 14 chega agora, dedicada aos smartphones da Google. Os Pixel podem desde já instalar a última atualização, que vai explorar todas as novidades e as APIs melhoradas desenvolvidas para estes equipamentos da gigante das pesquisas.

Quando faltam apenas algumas semanas para o lançamento oficial do Android 14, trazemos agora a Beta 5, a última atualização programada no nosso programa beta do Android 14. É a última possibilidade de garantir que as suas apps estejam prontas e dar feedback antes que os utilizadores não beta comecem a usar a nova versão 14. GOOGLE

Por outro lado, e para os programadores que desenvolvem app para este sistema, esta é também uma versão importante. É o momento de validarem se as suas apps estão adaptadas para as mudanças que a Google colocou no Android 14 e que vão estar acessíveis na versão final.

Sendo uma versão que se pensa ser a Release Candidate, esta é praticamente a versão final e que será lançada dentro de algumas semanas. As correções são muitas, e podem ser vistas aqui, e apenas devem ser criadas melhorias caso sejam detetados problemas graves.

Android 14 Beta 5 has been announced! It's the "last scheduled update" in the Android 14 beta program and the third Platform Stable release. pic.twitter.com/pYWUHvjBm5 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2023

Sem uma data definitiva para o lançamento do Android 14, a Google vai agora ultimar os preparativos para este momento. Na publicação que fez para anunciar a Beta 5, a empresa definiu que esta versão estava "a apenas algumas semanas".

Agora é também o momento certo para os fabricantes começarem a finalizar as suas atualizações baseadas nesta novidade. Para lá dos Pixel, todo o universo de smartphones com o sistema da Google espera ter em breve acesso ao Android 14 e às suas novidades.