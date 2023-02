Ainda com a versão mais recente a ser distribuída, a Google acaba de anunciar uma novidade, o Android 14. Esta nova versão vai ser desenvolvida nos próximos meses, mas a gigante das pesquisas marca aqui um ponto importante. A primeira Developer Preview está pública e pode ser já instalada nos smartphones Pixel da Google.

Chegou a primeira versão do Android 14

Tal como tem feito em anos anteriores, a Google traz as novas versões do seu sistema operativo móvel para testes. Estes acontecem de forma pública e acessível a todos, desde que usem um dos dispositivos suportados. É isso que vai também acontecer com o Android 14, que acabou de ser anunciado.

Esta é ainda uma versão que está numa fase muito inicial de desenvolvimento, mas que pode ser já usada para testes. A ideia da Google é por agora permitir aos programadores prepararem as suas apps para esta versão e assim ter as suas propostas prontas a tempo.

Novidades da primeira Developer Preview

Com a apresentação desta nova versão, a Google traz já algumas novidades. O Android 13 parece focado em usar novas APIs, que implementam novas funcionalidades como as preferências de idioma por app ou melhores fontes para interfaces melhores.

Há também um foco nos ecrãs maiores e na utilização entre dispositivos. A preocupação com a poupança de bateria cresce, com a melhoria da utilização de apps em segundo plano, algo que será certamente bem-vindo. A parte da segurança será reforçada com o bloqueio das apps às suas pastas.

Pronta para os smartphones Pixel da Google

A Google partilhou também o seu calendário de desenvolvimento, com as próximas versões. Será idêntica à do ano passado, com a inclusão de uma nova versão beta a meio deste cronograma. A lista inicial dos dispositivos suportados é também alterada, com estes a serem agora usados:

Pixel 7 Pro,

Pixel 7,

Pixel 6a,

Pixel 6 Pro,

Pixel 6,

Pixel 5a 5G,

Pixel 5 ou

Pixel 4a (5G)

Mais tarde, provavelmente depois do seu anúncio oficial na I/O deste ano, mais fabricantes vão ter acesso. Agora resta esperar que a Google desenvolva esta versão Developer Preview e que traga as muitas novidades que se esperam que venham a surgir. Este é o primeiro passo para a chegada do Android 14 aos smartphones.