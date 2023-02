A mudanças e as novidades não param de chagar ao Twitter, de forma quase diária. Estas melhoram a rede social e trazem aos utilizadores muitas das funcionalidades que eram esperadas. A mais recente muda completamente o Twitter e traz o suporte para mensagens longas, com um máximo de 4 mil carateres.

O Twitter sempre se manteve fiel à sua filosofia de permitir um número limitado de carateres. Começou em 2006 com apenas 140 e em 2017 cresceu e passou a permitir 280, numa aparente e muitas vezes pedida evolução. Esse valor volta agora a mudar, mas com algumas limitações importantes.

A novidade foi anunciada há poucas horas e coloca a fasquia nos 4 mil carateres. Este era um valor já conhecido em rumores e que o próprio Elon Musk tinha prometido que seria trazido em breve. Por agora, e numa fase inicial, está apenas acessível aos utilizadores do Twitter Blue e nos EUA.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK

Apesar de permitir estes testos longos, os utilizadores não vão ter na sua timeline todo o texto que for escrito. Estes vão manter os 280 carateres visíveis apenas ser acessíveis de forma direta, através de um link que será publicado no tweet público. Assim, evitam-se cadeias de publicações repetidas e que entopem muitas as conversas.

Apesar de só puderem ser criados por subscritores do Twitter Blue, qualquer outro utilizador pode republicar uma destas mensagens ou responder. A rede social alertar que pode agora, estes tweets mais longos na web não podem ser guardados como rascunhos ou agendados para publicação posterior.

need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this … https://t.co/lge9udRzLE