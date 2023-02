Com a compra do Twitter, Elon Musk quis tornar o Twitter Blue como uma das fontes de rendimento desta rede social. Esta vertente paga deste serviço seria interessante para os utilizadores, mas realidade parece ser outra. A informação mais recente mostra que poderá estar a ser um verdadeiro fracasso.

O Twitter Blue tem estado a ser melhorado de forma constante por Elon Musk. O novo CEO e dono do Twitter quer tornar esta subscrição como um dos pontos centrais desta rede social e criar ali uma fonte de rendimento para sustentar tudo que os utilizadores podem usar.

Foi relançado no mês de dezembro, para corrigir alguns problemas que foram detetados na sua forma original quando foi apresentado. Mesmo assim, está ainda longe de ser perfeito e tem estado a receber novidades ao longo do tempo, com algumas a serem apenas ainda uma ideia.

Se era esperado que fosse já um caso de sucesso, em especial por trazer a verificação de contas, a realidade parece estar muito longe disso. A informação partilhada, vinda de dentro da empresa, mostra que apenas 180.000 utilizadores estavam subscritos no serviço no mês passado, cerca de 0,2 por cento dos utilizadores ativos mensais do site.

Os dados revelados vão ainda mais longe e revelam que cerca de 62% dos utilizadores que pagam pelo Twitter Blue empresa residem nos EUA. Isso significa que o Twitter tem aproximadamente 290.000 assinantes desta componente deste serviço em todo o mundo.

O Twitter Blue tem um custo de 8 €/mês para Web e para o Android e iOS o preço é de 11 €/mês. O serviço web tem ainda uma subscrição anual de 84 €. Musk revelou que quer que metade da receita da rede social venha de assinaturas. Como tem de pagar mais de mil milhões por ano em juros dos empréstimos Elon Musk tem de obter uma receita de US$ 3 mil milhões em 2023.

A rede social pondera ganhar mais com as suas assinaturas, preparando uma navegação sem publicidade por um preço mais elevado. O Twitter também irá querer cobrar das empresas mil dólares por mês pelos seus selos de verificação de ouro e 50 dólares extras por mês por cada uma das contas afiliada.