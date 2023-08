Messenger acaba de receber recurso de Supervisão Parental em Portugal

A Meta lança hoje em Portugal uma funcionalidade importante para as famílias, com o objetivo de simplificarem ainda mais a gestão do tempo que os jovens passam nas aplicações. A Supervisão Parental do Messenger já tinha sido anunciada há dois meses, chega agora ao nosso país.

A partir de agora, os pais e responsáveis de educação em Portugal podem aceder às ferramentas de Supervisão Parental do Messenger através do Centro Família da Meta, assim como a recursos de especialistas em educação adolescente.

A Supervisão Parental do Messenger inclui ferramentas que visam um controlo maior do tempo que os jovens passam na aplicação, bem como o controlo das pessoas com quem os jovens estão a conversar. Os jovens terão do seu lado a possibilidade de denunciar alguém sempre que considerem que o conteúdo das conversas é duvidoso e os possa colocar em perigo.

Em resumo, estes são os principais recursos disponíveis com a Supervisão Parental do Messenger:

Os pais podem analisar quanto tempo os filhos passam no Messenger;

Receber atualizações se houver alterações nos contactos do Messenger, assim como qualquer alteração nas definições de privacidade e de segurança;

Se o seu filho denuncia alguém pode receber de imediato uma notificação - se o adolescente em questão quiser partilhar a informação;

Analisar quem pode enviar uma mensagem – os amigos, os amigos de amigos, ou até ninguém - e saber se o adolescente mudar esta definição;

Os pais podem saber ainda quem pode ver as Stories do seu filho e ser alertados se houver alterações nestas definições;

É importante reforçar que estas ferramentas não permitem quem os pais leiam as mensagens dos filhos.

No próximo ano, a Meta garante que vai adicionar mais recursos à Supervisão Parental do Messenger para educadores gerirem o tempo dos filhos adolescentes da melhor forma, ao mesmo tempo que mantêm a sua privacidade.

Esta atualização baseia-se nas ferramentas existentes de Supervisão Parental no Instagram e faz parte do trabalho da Meta para estabelecer o ‘Centro Família da Meta’ como um local onde os pais podem encontrar recursos e ferramentas, e fortalecer o diálogo entre pais e adolescentes sobre a experiência online.