Meta mostra pela primeira vez a integração do Threads no fediverse

Durante a conferência FediForum, Peter Cottle, da Meta, fez uma breve demonstração de como os utilizadores poderão eventualmente ligar as suas contas e publicações ao novo "fediverse". A integração permitirá que os utilizadores partilhem as suas mensagens em diferentes plataformas através do Threads, permitindo-lhes chegar a vários públicos ao mesmo tempo.

Meta é uma das empresas que quer entrar para o fediverse

A Meta é apenas uma das muitas plataformas que pretendem juntar-se ao fediverse, um grupo de redes sociais descentralizadas que pretendem tornar-se interoperáveis umas com as outras.

Em primeiro lugar, a Meta refere que os utilizadores terão de ter um perfil público para ativar a funcionalidade, algo que o diretor do Instagram, Adam Mosseri, já mencionou. Os utilizadores no atual teste alfa também não podem ver as respostas às suas mensagens e só podem ver os gostos que recebem. Cottle diz que a Meta está a trabalhar "arduamente" para mudar isso.

Além disso, a Meta avisa que o Threads não pode "garantir" que uma publicação seja eliminada noutras plataformas associadas se um utilizador decidir eliminá-la no Threads. Por outras palavras, o seu post pode continuar visível, por exemplo, num servidor Mastodon ligado, mesmo que decida apagá-lo no Threads.

Penso que esta é uma desvantagem do protocolo que usamos atualmente, mas acho que é importante que as pessoas saibam que, se publicarem algo e outro servidor obtiver uma cópia, não podemos necessariamente aplicá-la.

Diz Cottle.

Quando a partilha fediverse estiver ativada, os utilizadores poderão publicar noutros serviços que interoperam através do ActivityPub. Cottle diz que o Threads vai "esperar cinco minutos" antes de enviar mensagens para o fediverse, durante os quais os utilizadores têm a oportunidade de editar ou apagar as suas mensagens.

Se um utilizador do Threads tiver a partilha do fediverse ativada, os seus perfis exibirão um ícone de "pílula" em que outros utilizadores podem clicar para copiar os seus nomes de utilizador do fediverse.

Eu sei que há muito ceticismo sobre a entrada da Meta no fediverse - é completamente compreensível. Eu quero fazer um apelo para que todos na equipa tenham boas intenções. Queremos realmente ser um bom membro da comunidade e dar às pessoas a possibilidade de experimentar o que é o fediverse.

Diz Cottle. O FediForum é um evento online que dá aos programadores a oportunidade de mostrarem aquilo em que estão a trabalhar no fediverse.

O Threads também planeia permitir que os utilizadores sigam contas fediverse que não sejam do Threads e que os criadores levem os seus seguidores para outra plataforma.

Leia também: