Mercedes quer “reforçar o staff” com robôs humanoides

Os robôs humanoides não são novos, mas, a par das empresas que já os utilizam, surgem outras a desenvolver propostas mais completas e cada vez mais competentes e ágeis. A mais recente fabricante a juntar-se à tendência é a Mercedes-Benz, que vai "reforçar o staff" com o Apollo.

Chama-se Apollo e integrará a equipa da Mercedes-Benz, no âmbito de um teste que procurará perceber a sua aplicabilidade nas instalações da fabricante.

Seguindo a tendência crescente de reforçar as produções com robôs humanoides, a empresa alemã celebrou um acordo com a Apptronik, especialista em robótica sediada no Texas, com o objetivo de colaborar na identificação de aplicações para robôs altamente avançados que possam ser utilizados pela gigante automóvel.

O acordo entre as duas empresas prevê que o robô humanoide Apollo trabalhe ao lado dos funcionários humanos da Mercedes-Benz, levando as peças do veículo para a linha de produção para que os trabalhadores as montem, e entregando as caixas com as peças montadas mais tarde no processo de fabrico.

A Mercedes planeia utilizar a robótica e o Apollo para automatizar algum trabalho manual de baixa competência e fisicamente desafiante - um caso de utilização modelo que veremos outras organizações replicarem nos próximos meses e anos.

Explicou Jeff Cardenas, cofundador e CEO da Apptronik, revelando que "quando nos propusemos a construir o Apollo, um acordo como o que estamos a anunciar hoje com a Mercedes-Benz era um cenário de sonho".

Segundo o executivo da Mercedes-Benz, Jörg Burzer, a ideia passa por "preencher lacunas de mão de obra em áreas como o trabalho pouco qualificado, repetitivo e fisicamente exigente, e libertar os membros da nossa equipa altamente qualificados da linha de produção".

O Apollo pode manusear cargas úteis de até 55 libras (cerca de 25 kg) e funcionar durante quatro horas com uma única carga. As baterias podem ser trocadas rapidamente, de modo a maximizar a eficiência.