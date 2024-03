Com o iOS 17.4, a Apple lançou novos emojis, uma série de mudanças importantes na forma como a App Store funciona na União Europeia e transcrições para a aplicação Apple Podcasts. Lançou também uma atualização para a Siri que permite à assistente de voz ler as mensagens recebidas em vários idiomas. Mas sabe como usar este recurso?

Até agora, a Siri só podia ler as mensagens recebidas no idioma principal definido pelo utilizador. No entanto, com o iOS 17.4, agora é possível fazer com que a Siri leia as mensagens em mais de um idioma .

Naturalmente, a assistente continuará a ler as mensagens no seu idioma principal - apenas poderá adicionar mais alguns idiomas à lista.

O mais interessante é que pode adicionar mais do que um idioma a essa lista. Por isso, se o seu idioma principal for o inglês, mas também quiser que a Siri leia a sua mensagem não só em português, mas em espanhol, ela pode fazê-lo!

Então, como é que se ativa esta funcionalidade no iPhone? Vamos a isso.

Como fazer com que a Siri leia as mensagens recebidas em vários idiomas

Siga os passos abaixo para que a Siri leia as mensagens recebidas em mais do que apenas o seu idioma principal:

Toque na app Definições no seu iPhone; Toque em Siri e Pesquisa na lista principal da aplicação Definições; Na secção Pedir à Siri, toque em Mensagens através da Siri; Na secção Ler mensagens, toque em Adicionar idioma. Toque no idioma pretendido.

Para adicionar mais idiomas, repita os passos 4 e 5. Para eliminar um idioma, deslize para a esquerda na lista de idiomas na secção Ler mensagens e toque em Eliminar.

Divirta-se a ouvir a Siri em todos estes idiomas!