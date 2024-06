O botão Ação do iPhone 15 Pro fica mais poderoso no iOS 18

A Apple introduziu um novo botão nos iPhones 15 Pro e Pro Max. Têm a capacidade de executar tarefas diretas, e até podemos transformar ações mais complexas em simples toques nesse botão, recorrendo aos Atalhos. O Botão Ação, contudo, no iOS 18 ganhou ainda mais poder. Vamos ver o que há de novo.

O iOS 18 é um grande lançamento para novas ferramentas de personalização no seu iPhone, permitindo-lhe criar uma experiência mais personalizada do que nunca com o seu dispositivo.

Há uma dessas melhorias que foi criada especificamente para os utilizadores do iPhone 15 Pro e Pro Max. O botão Ação ganha novos poderes e vai além do que já havíamos ensinado nestes guias. Portanto, agora há mais ação!

Atualização do botão Ação do iPhone 15 Pro

Quando o iPhone 15 Pro foi lançado pela primeira vez e substituiu o interrutor de silêncio por um botão de ação, esse novo botão era configurável pelo utilizador desde o início.

Atualmente, os utilizadores do iOS 17 podem configurar o botão Ação para ativar um dos seguintes tipos de ações:

Modo sem som

Concentração

Câmara

Lanterna

Dictafone

Reconhecer música

Traduzir

Lupa

Controlos

Atalho

Acessibilidade

A mais versátil destas opções é a ação Atalho, uma vez que pode definir qualquer atalho da aplicação Atalhos para ser executado quando o botão é acionado. E os atalhos podem fazer muitas coisas.

No entanto, o utilizador que não explora muito o iPhone nunca abre a aplicação Atalhos. Por isso, a Apple criou uma nova opção de botão de ação que retira algum do poder da opção Atalho existente, mas torna-a mais acessível.

Associar os novos controlos do iOS 18 ao botão Ação

Os utilizadores do iPhone 15 Pro e Pro Max com iOS 18 verão uma nova opção quando configurarem o botão Ação na aplicação Definições.

A nova opção tem o nome simples de Controlos. Esta opção inclui o conjunto de controlos existentes que podem ser configurados na nova Central de Controlo.

Aqui estão os controlos atualmente disponíveis no iOS 18 developer beta 1:

Calculadora

Cronómetro

Alarme

Casa

Carteira

Temporizador

Modo escuro

Ler o código

Modo Avião

Dados móveis

Hotspot

Controlo remoto

Tap to Cash

Procurar o relógio

A lista deverá aumentar com o lançamento público do iOS 18 no outono, uma vez que os programadores terceiros poderão fornecer novos controlos que funcionam na Central de controlo, como botões do ecrã de bloqueio e com o botão de ação do iPhone 15 Pro.

A maior parte destas funções pode ser ativada através da opção Atalho existente. Contudo, a Apple deve facilitar a sua configuração a um conjunto mais vasto de utilizadores.