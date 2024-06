Leapmotor já iniciou a produção de veículos elétricos na fábrica polaca da Stellantis

A joint-venture entre a Stellantis e a Leapmotor já iniciou a produção de automóveis da fabricante chinesa na fábrica da ocidental, em Tychy, na Polónia.

Com o objetivo de comercializar globalmente os carros elétricos da Leapmotor, a Stellantis consolidou uma estreita parceria com a fabricante. A chamada "Leapmotor International" resulta do primeiro acordo do género para uma fabricante de automóveis ocidental, pois concedeu à Stellantis direitos exclusivos para fabricar, exportar e vender veículos elétricos da marca chinesa fora do país.

A joint-venture entre a Stellantis e a Leapmotor iniciou a produção de automóveis da fabricante chinesa na fábrica da Stellantis, em Tychy, na Polónia, segundo avançado pelo Automotive News Europe. A Stellantis terá escolhido esta fábrica como a primeira base de produção na Europa para os carros da chinesa, principalmente, por razões de economia de custo.

Conforme avançado por analistas da Jefferies, num relatório que cita a administração da empresa chinesa, as primeiras unidades do veículo elétrico Leapmotor T03 saíram das linhas de produção da fábrica na semana passada.

Com a produção em massa do T03 programada para setembro, a joint-venture planeia construir um segundo modelo, em Tychy, o SUV A12, a partir do primeiro trimestre de 2025. Além disso, a Leapmotor começou a preparar a produção de componentes.

A Stellantis vai iniciar as vendas de veículos elétricos Leapmotor em nove mercados europeus em setembro, incluindo a Alemanha, França, Itália e Espanha.