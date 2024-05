Califórnia vai usar IA para combater o trânsito

Mais uma vez, a Inteligência Artificial (IA) mostra-se versátil. A Califórnia anunciou planos para desenvolver soluções de combate ao trânsito baseadas na tecnologia. Mas não só.

De acordo com funcionários da administração da Califórnia, o estado está a trabalhar com cinco empresas para desenvolver ferramentas de IA generativa, utilizando tecnologia financiada por gigantes como OpenAI, Amazon, Google e Anthropic.

Os esforços procurarão resolver problemas como o trânsito desmedido e dar orientações fiscais, promovendo estradas mais seguras e melhores serviços no geral.

Os novos acordos foram tornados públicos pela Califórnia, na quinta-feira, como parte das iniciativas do governador Gavin Newsom para envolver a IA.

Califórnia quer melhorar a vida dos cidadãos com a IA

As empresas iniciarão uma experiência interna de seis meses, na qual os funcionários do estado testarão e avaliarão os produtos apresentados.

Depois, o estado deverá avaliar quais as ferramentas que poderão ser totalmente adotadas no âmbito de novos contratos. De acordo com um porta-voz da administração, todos os instrumentos são considerados de baixo risco, porque não lidam com dados privados ou sensíveis.

Fontes indicam que o governador Gavin Newsom destaca a Califórnia como um centro global de IA, e salienta que 35 das 50 maiores empresas de IA do mundo estão ali sediadas.

O interesse pelo desenvolvimento da IA no estado foi reforçado, no ano passado, quando o governador da Califórnia assinou uma ordem executiva que obriga a investigação de aplicações éticas de IA generativa até este verão.

No âmbito dessa ordem, o estado começou a solicitar que as empresas de tecnologia desenvolvessem soluções de IA generativa para serviços públicos, em janeiro.

De facto, as autoridades estatais e os especialistas afirmaram que, embora o subconjunto da IA que pode produzir novos conteúdos como texto, áudio e imagens seja muito promissor para melhorar a eficiência das agências governamentais, há, também, uma necessidade urgente de a aplicar para controlos e supervisão, no sentido de reduzir riscos.

Segundo as autoridades, o objetivo da abordagem da Califórnia é criar confiança no público. Isto implicará transparência por parte das empresas relativamente aos principais modelos linguísticos que utilizam para criar os seus produtos de IA.

Agora, resta-nos esperar para saber as soluções que as empresas irão apresentar e quais serão, posteriormente, implementadas pela Califórnia.