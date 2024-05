5 ferramentas para administrar o seu Mac e o macOS

Voltamos com mais um pacote de aplicações sugeridas pelos nossos leitores. Desta vez são ferramentas para administrar, gerir e limpar setores do seu computador Mac. Vamos a elas.

Depois de recebermos várias sugestões que partilhamos já nestes vários artigos, alguns leitores enviaram ferramentas que não deixam de instalar sempre que trocam de Mac. Algumas são nossas conhecidas, vamos relembrar, mas há entradas novas.

1 - GrandPerspective

O GrandPerspective é uma pequena aplicação utilitária para o macOS que mostra graficamente a utilização do disco num sistema de ficheiros. Pode ajudá-lo a gerir o seu disco, uma vez que pode facilmente identificar quais os ficheiros e pastas que ocupam mais espaço.

Utiliza o chamado mapa em árvore para a visualização. Cada ficheiro é mostrado como um retângulo com uma área proporcional ao tamanho do ficheiro. Os ficheiros da mesma pasta aparecem juntos, mas a sua colocação é arbitrária.

Descarregue o GrandPerspective do Sourceforge gratuitamente ou da App Store por 2,99 euros. Obterá a mesma aplicação de qualquer forma.

Então, qual é a diferença?

Quando a obtém na App Store, sabe que passou pela revisão e controlo de qualidade da Apple, recebe atualizações automáticas, ajuda a cobrir os custos de distribuição e apoia o desenvolvimento futuro.

GrandPerspective

2 - Deeper

O Deeper é um utilitário de personalização para o macOS que pode ser utilizado para ativar e desativar as funções ocultas do Finder, Dock, Safari, iTunes/Música, janela de início de sessão e muitas aplicações Apple.

O Deeper é uma ferramenta fiável que fornece uma interface limpa para muitas tarefas que, de outra forma, exigiriam a introdução de comandos complexos através de uma interface de linha de comandos.

Deeper

3 - OmniDiskSweeper

Esta aplicação permite-nos encontrar rapidamente ficheiros grandes e indesejados. Por vezes, temos o nosso armazenamento cheio e nem sabemos o que nos está a ocupar o espaço. É aqui que entra esta ferramenta.

O OmniDiskSweeper mostra-nos os ficheiros na sua unidade, do maior para o mais pequeno, e permite-nos rapidamente colocá-los no Lixo ou abri-los.

OmniDiskSweeper

4 - dupeGuru

O dupeGuru é um localizador de ficheiros duplicados de código aberto que os utilizadores de Mac, Windows e Linux podem descarregar, instalar e utilizar de forma totalmente gratuita. Graças ao seu rápido algoritmo de correspondência difusa, o dupeGuru é altamente eficiente e capaz de descobrir centenas de ficheiros duplicados num curto espaço de tempo.

A aplicação freeware pode tecnicamente encontrar todos os tipos de duplicados, mas funciona melhor com ficheiros áudio e fotografias. O seu modo especial Imagem pode detetar todas as imagens que são muito semelhantes, mas não exatamente idênticas. Uma funcionalidade como esta pode ser uma dádiva de Deus na era das câmaras digitais e dos smartphones equipados com câmaras, que tornam demasiado fácil tirar várias fotografias em rápida sucessão.

dupeGuru

5 - BetterDisplay

BetterDisplay é uma ferramenta verdadeiramente fantástica! Permite-nos converter os nossos ecrãs em ecrãs totalmente escaláveis, gerir as substituições de configuração de ecrãs, permite o controlo do brilho e da cor, fornece upscaling de brilho XDR/HDR (brilho extra para além de 100% para ecrãs XDR ou HDR compatíveis em Apple Silicon e Intel Macs - vários métodos disponíveis), escurecimento total para preto, ajuda-o a criar e gerir ecrãs virtuais para o nosso Mac.

Além disto, permite ainda criar janelas Picture-in-Picture dos nossos ecrãs e dá-nos uma série de outras funcionalidades para gerir facilmente as definições do seu ecrã a partir da barra de menus. Pode até desligar/ligar ecrãs em tempo real!

BetterDisplay

Por fim, repetimos o desafio. Enviem-nos as vossas ferramentas para partilharmos com a comunidade.