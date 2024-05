Meia Maratona Douro Vinhateiro: ganhe um dos 10 vouchers que temos para oferecer

A 17.ª edição da Meia Maratona do Douro Vinhateiro está muito perto e o Pplware tem 10 inscrições para oferecer àqueles que estiverem dispostos a testar os seus limites. E, claro, a ultrapassá-los com sucesso naquela que é "a mais bela corrida do mundo".

No dia 26 de maio de 2024, "as margens do majestoso Rio Douro voltarão a ser palco de mais uma edição de um evento que combina a paixão pelo atletismo com a exuberância da paisagem vinhateira".

A Meia Maratona Douro Vinhateiro convida atletas em busca de um novo recorde pessoal, caminhantes que desejam explorar a beleza da região e espetadores que querem fazer parte de um evento inspirador.

Ao longo dos últimos anos, a Meia Maratona Douro Vinhateiro conquistou um lugar especial nos corações dos atletas, num testemunho do seu compromisso com a excelência, com a saúde e com a beleza da região do Douro.

Não deixe que a paisagem lhe tire o fôlego e junte-se à aventura.

Corra com o Pplware: ganhe uma das 10 inscrições