Análise: câmara de videovigilância outdoor TP-Link Tapo C500. Temos uma para si!

Garantir a segurança em casa, numa garagem, armazém ou empresa é essencial e o mercado oferece atualmente soluções com uma grande simplicidade de montagem e configuração, que permitem um controlo e vigilância à distância. A câmara de videovigilância TP-Link Tapo C500 é uma solução desenhada para o exterior, com vigilância a 360º, com certificado IP65, e que funciona por ligação Wi-Fi.

Principais características da TP-Link Tapo C500

A câmara TP-Link Tapo C500, com resolução fullHD (1080p live view), é uma câmara preparada para ser colocada na rua e, por isso, tem certificado IP65, que garante proteção contra água e poeiras.

A câmara é ligada a uma rede Wi-Fi, sem possibilidade de ligação Ethernet, o que implica uma boa cobertura Wi-Fi, para que não haja falhas na comunicação e respetiva vigilância.

Uma das principais particularidades desta câmara prende-se com o facto de poder ser direcionada à distância com rotação pan e tilt (360° horizontal e 130° vertical). Esta característica permite, por exemplo, acompanhar os passos de uma pessoa detetada na câmara.

Falamos ainda de uma câmara com visão noturna, que assegura a segurança ao proporcionar uma distância visual clara de até 29 metros, mesmo na escuridão total.

A câmara inclui deteção de movimento, com envio de notificações, tem alarme sonoro e luminoso, e áudio bidirecional. É ainda compatível com os assistentes de voz da Google e da Amazon.

Todas as imagens podem ser guardadas localmente, até 512GB, num cartão microSD.

Especificações Segurança: Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS

Taxa wireless: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

Frequência wireless: 2.4 GHz

Segurança wireless: WPA/WPA2-PSK

Sensores: Deteção de movimento

Sensor de imagem: 1/3″

Resolução: 1080p Full HD(1920 x 1080 px)

Visão noturna: 850 nm IR LED até 29m

View Range: 360° horizontal e130° vertical

Compressão de vídeo: H.264

Frame rate: 15fps

Streaming de vídeo: 1080p

Áudio: Microfone embutido, permite comunicação bidirecional

Certificações: CE, FCC, RoHS, RCM

Alimentação: Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A / Saída: 12.0V/1.0A (DC Power)

Dimensões do produto: 123.8 x 123 x 90 mm

Dentro da caixa

Na caixa o essencial, sem esquecer os parafusos e outras peças para a manter isolada das intempéries quando colocada no exterior.

1 Câmara TP-Link Tapo C500

1 Adaptador de energia

1 Guia de instruções rápidos

1 saca com buchas e parafusos

1 Selo à prova de água

Acessórios para cabos à prova de água

Construção e design da câmara de videovigilância Tapo C500

A Tapo C500 surge com um design ligeiramente diferente ao que era conhecido anteriormente para as câmaras exteriores, arredondada para melhorar o desempenho na funcionalidade de rotação e inclinação.

A estrutura é em branco e a zona frontal tem vidro preto, onde está incluída a câmara, os sensores noturnos e LEDs, e ainda o sensor de movimento. O microfone e o altifalante estão colocados em baixo. Há ainda uma porta para o slot para o cartão microSD e botão para Reset, que tem uma proteção que só é acedida com a retirada de dois parafusos.

Além de poder ser afixada ao teto, pode ainda ser assente em qualquer superfície, por exemplo, numa estante ou mesa, como as opções Tapo C210 ou TC70 da Tp-link.

Instalação fácil e intuitiva

A câmara vem já colocada no suporte que servirá para a fixar à parede, vindo disponíveis todos os acessórios necessários para tal. O utilizador só terá que ter consigo as ferramentas necessárias, como berbequim e aparafusadora.

Antes do processo de instalação, deverá também colocar o cartão microSD na ranhura.

Feito isto, basta instalar a aplicação, que se encontra disponível para Android e iOS, para avançar com todo o processo. Além de ser a app que gere esta câmara, servirá também para todas as câmaras Tapo.

A aplicação depois de instalada pede para procurar dispositivos suportados. Neste caso vai solicitar que seja escolhida a câmara de uma lista apresentada. Depois, passo a passo, a app leva o utilizador até à app já sincronizada com a câmara e com a rede WiFi.

A aplicação é simples de usar e permite-nos definir alguns parâmetros de segurança e notificações.

Câmara de videovigilância em utilização

A câmara não foi testada em ambiente real, mas as suas funcionalidades foram todas testadas com simulação de algumas situações, nomeadamente a deteção e personalização dos movimentos.

A qualidade das imagens captadas é realmente boa, com as imagens noturnas a surpreender. A deteção de movimento por pessoa humana é muito eficiente, tal como é o rastreio de movimento, acompanhando todos os passos da pessoa detetada.

Para deteção de movimento e alarme as definições são também avançadas e o resultado é muito satisfatório. A adulteração de câmara, por exemplo, se a câmara for tapada ou houver tentativa de a desligar é enviado um alerta para o smartphone do utilizador, o que acaba por ser também uma opção muito útil a ter ativada.

A comunicação via Wi-Fi para comunicação bidirecional também corresponde às exigências, dando perfeitamente para uma comunicação rápida. O controlo da direção da câmara manualmente via app é muito intuitivo e funciona de forma muito eficaz.

Ganhe uma câmara de videovigilância outdoor TP-Link Tapo C500

Gostou da câmara de videovigilância outdoor TP-Link Tapo C500? Então, hoje é o seu dia de sorte, pois temos uma para oferecer a um dos nossos leitores.

Para se habilitar, deverá cumprir os requisitos abaixo, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e regras de participação Requisitos: Seguir o Pplware no Instagram. Subscrever a Newsletter do Pplware. Diga-nos o motivo por que deve ganhar a câmara de videovigilância outdoor TP-Link Tapo C500. Nota: A sua resposta deverá ser deixada na secção de comentários deste artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 06 de novembro às 12h00 e termina no dia 12 de novembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. Além disso, será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo: Ganhe uma câmara de videovigilância outdoor TP-Link Tapo C500