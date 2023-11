Alerta: venda de malas perdidas no Facebook é burla…

De vez em quando lá aparece um esquema fraudulento pelas redes sociais, especialmente no Facebook. O objetivo é enganar os utilizadores e os esquemas até estão bem montados. Desta vez é uma publicação que aparece em nome da ANA - Aeroportos de Portugal, onde se propõe a compra de malas perdidas por poucos euros.

Burla no Facebook! Não forneça nenhum tipo de dados...

Quem tem perfil no Facebook certamente já se deparou com uma publicação, em nome da ANA - Aeroportos de Portugal, onde se vendem malas perdidas por apenas 2 euros. Trata-se de uma publicação patrocinada, cujo objetivo é burlar os utilizadores, "obrigando" estes a fornecerem dados sobre os cartões bancários.

Inicialmente é solicitado aos utilizadores para responderem a três questões básicas.

Depois é pedido à vítima para jogar e verificar a sua sorte. Neste suposto jogo, a vítima ganha sempre.

Em seguida é apresentado o prémio conseguido, que, na prática, é uma malta que faz parte do lote de bagagem perdida a vender. Há curiosamente comentários que sustentam a burla ao dizerem que compraram malas perdidas e estas até tinham bastante "valor" dentro.

Entretanto, no processo são solicitados os dados pessoais para envio da dita mala e no último ponto do procedimento é solicitado aos utilizadores que indiquem os dados do cartão bancário.