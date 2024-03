Já estão online os nomes dos novos membros do Governo de Portugal

Já são conhecidos os novos nomes dos novos membros do Governo de Portugal. A informação está disponível no site da Presidência, que já passou a estar disponível, depois de algum tempo em manutenção.

O Presidente da República recebeu hoje do Primeiro-Ministro indigitado do XXVI Governo Constitucional, a seguinte proposta de nomeação dos Ministros do novo Governo:

Primeiro-Ministro Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves

Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros PAULO RANGEL

Ministro do Estado e das Finanças JOAQUIM MIRANDA SARMENTO

Ministro da Presidência ANTÓNIO LEITÃO AMARO

Ministro Adjunto e de Coesão Territorial MANUEL CASTRO ALMEIDA

Ministro dos Assuntos Parlamentares PEDRO DUARTE

Ministro da Defesa Nacional NUNO MELO

Ministra da Justiça RITA JUDICE

Ministro da Administração Interna MARGARIDA BLASCO

Ministro da Educação, Ciência e Inovação FERNANDO ALEXANDRE

Ministra da Saúde ANA PAULA MARTINS

Ministro das Infraestruturas e Habitação MIGUEL PINTO LUZ

Ministro da Economia PEDRO REIS

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO

Ministra do Ambiente e Energia MARIA DA GRAÇA CARVALHO

Ministra da Juventude e Modernização MARGARIDA BALSEIRO LOPES

Ministro da Agricultura e Pesca JOSÉ MANUEL FERNANDES

Ministra da Cultura DALILA RODRIGUES



O Presidente da República deu o seu assentimento à proposta, que será oportunamente complementada com os Secretários de Estado.

A nomeação e posse do Primeiro-Ministro e Ministros do XXIV Governo Constitucional está prevista para a próxima semana, terça-feira, dia 2 de abril, às 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda.

Membros do Governo de Portugal