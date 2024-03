Curioso: iPhone 12 recebeu atualização para carregamento sem fios Qi2 no iOS 17.4

De facto é uma atualização surpresa e curiosa. Curiosa, porque a Apple só a partir do iPhone 15 disponibilizou suporte à tecnologia Qi v2.0, a última geração da norma Qi. Quer isto dizer que um iPhone de 2020, o iPhone 12, tem hardware capaz de ser atualizado para carregamento sem fios de última geração.

Houve uma atualização surpresa para alguns no iOS 17.4: os testes revelam que esta nova versão do sistema operativo permitiu o carregamento do iPhone 12 Qi2, à velocidade máxima de 15W.

O suporte para carregamento Qi2 de 15W foi anunciado pela primeira vez para o iPhone 15 e depois alargado ao iPhone 13 e 14 através da atualização do iOS 17.2 em dezembro do ano passado - e está agora disponível também para o iPhone 12.

Carregamento Qi2

O Qi2 é efetivamente uma norma aberta que replica a funcionalidade do MagSafe. Isto foi feito com a aprovação e envolvimento da Apple através do Wireless Power Consortium por detrás da norma Qi original. Essencialmente, a Apple disse ao mercado industrial que achava que a sua própria abordagem era o caminho a seguir para a segunda geração e deu permissão para utilizar as suas especificações.

O MagSafe oferecia duas vantagens em relação a outros carregadores sem fios: uma ligação magnética ao telemóvel, para posicionar com precisão o telemóvel contra as bobinas de carregamento, e uma velocidade de carregamento mais rápida de 15W. O Qi2 traz estes mesmos benefícios a outros carregadores, normalmente a um preço ligeiramente inferior, uma vez que não é necessária uma certificação da Apple.

Carregamento Qi2 do iPhone 12 já disponível

Os proprietários do iPhone 12 relataram à Macworld que receberam velocidades de carregamento de 15 W após a atualização do iOS 17.4 e, embora a Apple não tenha confirmado oficialmente, isso foi verificado em testes pelo site.

Desde o iOS 17.4, os testes da Macworld mostraram que, preso a carregadores Qi2, o iPhone 12 corresponde à velocidade de carregamento de carregadores MagSafe totalmente certificados pela Apple e até mostra a animação de carregamento de apenas 15W [...] Nos nossos testes, usamos primeiro um carregador Apple MagSafe, que foi capaz de ligar um iPhone 12 Pro Max vazio a 30% em 38 minutos e a 50% em 70 minutos. Usando o carregador sem fio Anker Qi2 MagGo, ligamos um iPhone 12 Pro Max a 30% em 33 minutos e a 50% em 64 minutos.

Se um utilizador usar um carregador Qi2 para carregar os seus telefones mais antigos, apenas compatíveis com Qi, obterá 7,5 W, a menos que o seu telefone seja compatível com Qi2.