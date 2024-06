As suas playlists do Spotify desapareceram? Era um bug e este problema já foi resolvido

Apesar de ter ainda algumas funcionalidades em falta, o Spotify continua a ser a opção mais óbvia para muitos dos utilizadores da Internet. Este serviço de streaming esteve agora exposto a um problema que fazia desaparecer as playlists dos utilizadores. Este limitava a sua utilização, mas está já tratado e resolvido globalmente.

Playlists do Spotify desapareceram

Uma das formas mais simples de os utilizadores agruparem as suas músicas favoritas e com a criação de playlists. Estas funcionam tanto no Spotify como em outros serviços de streaming, criando verdadeiros catálogos agrupados e ordenados pelos utilizadores segundo os seus gostos.

Foi precisamente esta funcionalidade do Spotify que esteve agora com um problema. As playlists simplesmente desapareceram e deixaram assim de estar disponíveis para serem usadas. As queixas naturalmente que começaram a surgir, relatando esta falha e o problema do serviço de streaming de música.

Problema afetou muitos utilizadores

Das várias queixas recebidas, foi possível perceber que este era um problema central e que não afetava apenas uma versão do Spotify. Os utilizadores reportaram que tanto a versão desktop como as apps dos smartphones e até a versão via browser tinha as playlists em falta.

O Spotify reconheceu de imediato este problema, revelando que alguns utilizadores não conseguiam ver as playlists guardadas nos seus perfis e nos perfis de outros utilizadores. Isso acabou por impedi-los de navegar nas suas playlists ou de criar novas.

Streaming de música novamente funcional

A boa notícia é que este problema foi, entretanto, resolvido pela equipa do serviço de streaming de música. No seu fórum onde estas e outras questões são discutidas, surgiu uma atualização que declarava que a situação estava ultrapassada. Nos casos limite, o recomendado é que o utilizador faça logout e que volte a autenticar-se nas apps ou no browser.

Tudo aparenta estar novamente a funcionar de forma perfeita e com todos os elementos no Spotify, incluindo as playlists. Este problema está ultrapassado e o serviço de streaming de música pode novamente ser usado por todos, sem qualquer limitação ou falha.