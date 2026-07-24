Chave Móvel Digital já é o principal meio de identificação digital em Portugal

A Chave Móvel Digital (CMD) atingiu um novo marco, com mais de cinco milhões de utilizadores ativos. Assim, o sistema de autenticação e assinatura eletrónica do Estado consolida-se como a principal ferramenta de identificação digital em Portugal, com números que continuam a crescer em 2026.

Os dados divulgados mostram uma trajetória de crescimento sustentado desde um universo residual de adesões em 2014.

Depois de um arranque modesto, o serviço começou a ganhar tração nos anos seguintes, mas foi em 2025 que se registou o maior número de adesões de sempre, com o total acumulado a ultrapassar os 2,2 milhões.

Entretanto, só nos primeiros seis meses de 2026, a CMD já soma cerca de 1,5 milhões de novas adesões, um valor que faz antever mais um ano recorde para o serviço, segundo um comunicado enviado ao Pplware.

Milhões de autenticações e assinaturas todos os anos

Além do número de utilizadores, já foram realizadas mais de 197 milhões de autenticações em portais e serviços públicos e privados, das quais cerca de 152 milhões através da CMD.

Também as assinaturas digitais dispararam. Se em 2018, ano de arranque do serviço, foram registadas apenas 38.361 assinaturas eletrónicas através da CMD, em 2025, esse número já ultrapassava os 19,4 milhões, num crescimento que corresponde a 500 vezes em apenas sete anos.

Porque é que a Chave Móvel Digital conquistou os portugueses

Segundo a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), que desenvolveu o sistema de autenticação e assinatura eletrónica, o seu sucesso assenta em quatro pilares principais:

Adesão simples, pois pode ser feita diretamente na aplicação gov.pt, por biometria, sem necessidade de códigos por correio ou deslocações a um balcão; Uso simples no dia a dia, com a autenticação a poder ser feita por código numérico, leitura de QR Code ou reconhecimento biométrico, consoante o dispositivo e o contexto; Validade jurídica, na medida em que permite assinar documentos eletronicamente com o mesmo valor legal de uma assinatura manuscrita, sem leitores de cartão nem software adicional; Universalidade, porque está disponível não só para cidadãos portugueses com Cartão de Cidadão, mas também para estrangeiros residentes, através de passaporte ou título de residência.

Esta combinação de simplicidade e abrangência explica a diversidade de usos que a CMD tem hoje: desde a abertura de contas bancárias à distância, ao pagamento de impostos, à autenticação em serviços públicos, até ao acesso à Carteira de Documentos e à Carteira Digital da Empresa, ambas disponíveis na app gov.pt.

Entretanto, com mais de cinco milhões de utilizadores ativos e um ritmo de adesões que continua a crescer em 2026, a Chave Móvel Digital parece ter-se tornado no meio de identificação digital de referência dos portugueses, tanto na relação com o Estado como no acesso a serviços privados.

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