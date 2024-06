Google começa a testar novidade no YouTube que é inspirada no X

Ao longo dos anos, o YouTube tem-se tornado muito mais do que uma simples plataforma de vídeos. A Google aposta em criar novidades e aumentar a informação presente. Agora, prepara-se para testar uma novidade que todos reconhecem, inspirada de forma clara nas Notas da Comunidade do X.

Google começa a testar novidade no YouTube

O YouTube está a introduzir um novo recurso onde os espetadores podem fornecer informações adicionais sobre os vídeos a que assistem. Chamado Notas, esse recurso permite que os espetadores adicionem informações e contexto adicionais aos vídeos alojados na plataforma da Google.

Ainda não será acessível a todos e por agora apenas poderá ser usado em dispositivos móveis em inglês nos EUA. Durante o teste, um número limitado de utilizadores será convidado a escrever notas. Para o fazerem, devem ter um canal ativo no YouTube e em situação regular.

Através destas Notas, os utilizadores poderão explicar se uma música é uma paródia ou se imagens antigas são apresentadas como um evento atual. O recurso é introduzido no período que antecede as eleições presidenciais dos EUA em 2024, com potencial de aumento de desinformação. Com esse novo recurso, o YouTube quer minimizar a disseminação de desinformação na plataforma.

As novas notas são inspiradas no que o X oferece

Durante o piloto inicial, avaliadores externos avaliarão a utilidade e a precisão das notas. O feedback será usado para treinar os sistemas do YouTube. Reconhecendo que pode haver alguns bugs no piloto, o YouTube afirma que está aberto ao feedback dos utilizadores. Os espetadores poderão avaliar as Notas como “úteis”, “um pouco úteis” ou “inúteis”. Eles também poderão indicar por que a nota é útil ou inútil.

Com base nesse feedback, o YouTube melhorará o algoritmo de publicação das notas. O algoritmo identificará notas úteis para um público amplo. O sistema melhorará continuamente à medida que mais notas forem enviadas e avaliadas. Enquanto isso, o YouTube decidirá se lançará oficialmente o recurso.

Se tiver o mesmo impacto que o X teve com as suas Notas da Comunidade, então esta será uma mais-valia para o serviço da Google. A rede de Elon Musk usa esta informação para ajudar quem assiste aos seus conteúdos e dar informação de contexto, bem como ajudar a entender o que é apresentado. Espera-se que no YouTube o mesmo aconteça.