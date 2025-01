Que se passa DIGI? Reclamações continuam a crescer

Depois de períodos de grande expectativa com a chegada da DIGI, o primeiro impacto foi de uma operadora com preços mais baixos para os mesmos serviços disponibilizados por outras operadoras. Mas o feedback dos clientes não tem sido o mais positivo relativamente à operadora romena.

São vários os tipos de queixas contra a DIGI

No seguimento do que revelamos em dezembro, a empresa de telecomunicações DIGI que começou a operar em Portugal, em novembro, soma dezenas de reclamações no Portal da Queixa. A entrada da DIGI tinha o propósito de revolucionar o mercado das telecomunicações em Portugal, mas a experiência dos utilizadores não tem sido a melhor.

A empresa romena chegou com preços muito baixos e praticamente sem fidelizações, obrigando as grandes empresas do setor a responder através das marcas low cost.

Para os mais atentos ao Portal da Queixa, diariamente são vários os relatos de clientes insatisfeitos. Problemas com chamadas, falhas no serviço móvel, contractos feitos à revelia, problemas nas mensagens, são alguns dos vários problemas reportados pelos clientes.

A marca mais pesquisada no Portal da Queixa é mesmo a Digi Portugal. Há também informações que a operadora não tem dado feedback aos clientes. O Pplware publicou aqui em dezembro de 2024 a informação que a operadora somava mais de 400 reclamações.