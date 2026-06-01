Quer deixar o Gmail? O Proton Mail tem a ferramenta ideal para dar este passo

Ainda que o Gmail seja um dos melhores serviços de email da Internet, há quem decida arbaçar soluções mais seguras. O Proton Mail é para muitos a escolha óbvia e para ajudar no processo de migração, surge agora uma nova ferramenta. Esta simplifica o migrar entre serviços de e-mail, permitindo agora aos utilizadores aceder à sua conta do Gmail diretamente a partir do Proton.

Proton Mail quer ajudar a deixar o Gmail

Mudar de endereço de e-mail nem sempre é fácil, pois implica notificar todos os seus contactos e atualizar dezenas de serviços de terceiros. Para ultrapassar este obstáculo, a Proton anunciou uma nova ferramenta para o Proton Mail, que permite agora aos utilizadores enviar e receber e-mails a partir de um endereço Gmail sem sair do ambiente Proton.

O objetivo é claramente facilitar a transição para aqueles que já não querem utilizar os serviços da Google. A nova funcionalidade utiliza a ferramenta "Easy Switch" disponível nas definições do Proton Mail. Assim que a conta do Gmail estiver ligada, as mensagens mais recentes da caixa de entrada do Google são importadas automaticamente.

Posteriormente, novos e-mails recebidos no endereço do Gmail continuam a aparecer na interface do Proton. Conveniente para centralizar a gestão dos seus e-mails num só lugar, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicações. Também pode responder a mensagens ou escrever novas mensagens utilizando o seu endereço do Gmail, tudo dentro da interface do Proton Mail.

A ferramenta ideal para migrar o serviço

A Proton esclarece que esta ligação não permite que a Google aceda ao conteúdo da caixa de entrada da Proton. A funcionalidade está a ser implementada, pelo que ainda não está disponível para todas as contas, mas poderá ser acedida através do separador de importação nas definições. A Proton lembra ainda os utilizadores que as suas ferramentas já permitem a importação de dados do Outlook, Yahoo e Apple Mail.

Uma das ferramentas da Proton sempre foi um dos seus principais diferenciais. E aqui, com o Gmail, isso confirma-se. Especifica que a sua aplicação limpa e-mails, removendo rastreadores, anúncios e spam. Ao contrário do Gmail, o serviço suíço não analisa mensagens para perfis publicitários ou treinar modelos de IA. A Google usa dados de localização e atividade do utilizador para exibir anúncios direcionados.

A segurança é também reforçada quando os contactos comunicam entre dois endereços Gmail, ambos ligados ao Proton Mail. As mensagens usam encriptação de ponta a ponta, impedindo a Google de ler o conteúdo das mensagens. Apesar das melhorias, a ferramenta tem limitações. Enquanto a conta do Gmail estiver ativa, a Google continua a receber e a ler os e-mails recebidos antes de serem reencaminhados para o Proton Mail.