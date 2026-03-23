IPTV ilegal em Portugal: mercado de milhões que ameaça a segurança dos utilizadores

Ainda que normalmente se fale de IPTV e problemas legais associados em países europeus, Portugal não está fora deste cenário. No nosso país este é também uma realidade, que move milhões e que ameaça segurança dos utilizadores que optam por esta solução.

O cenário do consumo de conteúdos multimédia em Portugal está a sofrer uma mutação profunda e preocupante. O recurso a serviços de IPTV ilegal tem registado um crescimento que os especialistas classificam como "expressivo e sustentado", consolidando-se como a principal via para o acesso ilícito a canais premium, desporto em direto e as mais recentes produções cinematográficas.

Impacto financeiro e os milhões perdidos pelo Estado

No entanto, o que parece ser uma poupança imediata esconde uma fatura pesada para o Estado e riscos severos para a privacidade de quem utiliza estas plataformas. Os números avançados pela FEVIP (Federação para a Defesa de Conteúdos Audiovisuais) revelam a dimensão do problema em Portugal. Estima-se que esta atividade gere prejuízos anuais superiores a 200 milhões de euros, afetando operadores e detentores de direitos.

Paulo Santos, diretor-geral da federação, considera este valor "conservador e por defeito", sublinhando que o impacto se estende à economia nacional. De resto, as contas são claras no plano fiscal: o Estado português perde anualmente entre 70 a 80 milhões de euros em receitas de IVA que deixam de ser liquidadas.

Perigos de segurança: Malware e acesso a contas bancárias

A atração pelo baixo custo da IPTV, com subscrições anuais que rondam os 50 a 70 euros, face aos cerca de 800 euros do mercado legal, cega muitos utilizadores para os perigos técnicos. Ao instalar boxes pré-configuradas ou aplicações de origem duvidosa, os consumidores abrem a porta a malware e ao roubo de dados pessoais.

O risco da IPTV não é apenas teórico. O acesso indevido a contas bancárias é uma realidade para quem facilita a entrada de software malicioso na sua rede doméstica. Além da segurança informática, existe a componente jurídica. Paulo Santos alerta que a impunidade não é garantida para o consumidor final, afirmando que "é perfeitamente viável a identificação de assinantes em investigações criminais".

Estes utilizadores podem ser chamados a prestar declarações ou até a responder judicialmente por crimes de acesso ilegítimo e violação de direitos de autor. Apesar da escala do fenómeno, que envolve centenas de milhares de pessoas, as denúncias formais na Anacom continuam a ser residuais. O regulador encaminha os casos detetados para o Ministério Público, deixando a investigação nas mãos das autoridades judiciárias e da Polícia Judiciária, que enfrentam o desafio de travar uma rede cada vez mais complexa e camuflada por VPNs.