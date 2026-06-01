Cuidado com o 7-Zip. É recomendada a atualização para a versão mais recente

Há mais uma vulnerabilidade grave que está a afetar um softaware bem conhecido e muito usado. Esta falha afeta a aplicação 7-Zip permite a instalação de malware no computador a partir de um ficheiro comprimido. A recomendação é que este software seja atualizado o mais depressa possível para a versão mais recente.

Cuidado com o 7-Zip, tem falha de segurança grave

Os utilizadores do 7-Zip estão a passar por momentos difíceis. Foram descobertas várias vulnerabilidades graves na popular aplicação de compressão e descompressão de ficheiros , colocando os computadores dos utilizadores em risco. Os criadores do programa emitiram um alerta, recomendando que os utilizadores atualizem a aplicação imediatamente.

A vulnerabilidade, denominada GHSL-2026-140 , foi descoberta em abril. Permite que um hacker introduza malware ou cause overflow de memória para um ataque DDoS através de um simples link para um ficheiro comprimido.

O 7-Zip é um programa amplamente utilizado e presente no mercado há muitos anos. O Windows 11 e outros sistemas já incluem o seu próprio software de descompressão de ficheiros, mas o 7-Zip comprime ainda mais os ficheiros no seu próprio formato, é de código aberto e pode ser controlado através da linha de comandos, o que é muito útil em certos ambientes profissionais.

Recomendada atualização para versão mais recente

Este erro ocorre devido à forma como a aplicação aloca RAM ao comprimir ou descomprimir um ficheiro . Um atacante malicioso pode manipular o ficheiro para produzir um buffer overflow, um tipo de vulnerabilidade de corrupção de memória que pode ser explorada para ativar dinamicamente o malware na memória.

O bug foi corrigido há semanas, mas foi publicado um documento a explicar a falha e a detalhar uma prova de conceito. Mostra como o ataque funciona em versões mais antigas, mas está bloqueado na atualização mais recente. Por isso, os criadores do 7-Zip pediram a todos os utilizadores que atualizem para a versão 7-Zip 26.01. Deve varificar-se a versão atual e, se não for a mais recente, atualizar imediatamente.

É um bug grave, pois esta aplicação é utilizada precisamente para comprimir e descomprimir ficheiros, e tem centenas de milhões de utilizadores que descarregam ficheiros de todos os tipos de fontes, algumas não muito fiáveis.