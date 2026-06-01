Combustíveis ficam hoje mais baratos cerca de 10 cêntimos

Boas notícias para os condutores. Os preços dos combustíveis registam esta segunda-feira uma das maiores descidas dos últimos meses, com reduções que rondam os 10 cêntimos por litro.

De acordo com as previsões do setor, tanto o gasóleo simples como a gasolina simples 95 ficam significativamente mais baratos nos postos de abastecimento nacionais. A descida surge na sequência da redução das cotações internacionais do petróleo e dos produtos refinados nos mercados de referência.

Com esta atualização, os automobilistas poderão notar uma poupança considerável nos abastecimentos, especialmente quem percorre grandes distâncias diariamente.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.