Afinal, parar o Ozempic não significa recuperar todo o peso perdido, diz estudo

Durante os últimos anos, medicamentos como o Ozempic e o Wegovy transformaram a forma como a obesidade é tratada. No entanto, uma das maiores preocupações de quem utiliza estes fármacos é simples: o que acontece quando se deixa de os tomar?

Um novo estudo sugere que a resposta pode ser mais animadora do que se pensava.

Nem todos recuperam o peso perdido

Investigadores da Universidade de Cambridge analisaram dezenas de estudos sobre medicamentos da classe GLP-1, como o Ozempic e o Wegovy. A conclusão é que, embora exista um aumento de peso após a interrupção do tratamento, a maioria das pessoas não regressa ao peso inicial.

Os investigadores estimam que, um ano após deixarem a medicação, os doentes recuperam cerca de 60% do peso perdido. No entanto, esse processo abranda progressivamente e tende a estabilizar. A longo prazo, cerca de 25% da perda de peso original poderá ser mantida.

Porque é que parte dos resultados permanece?

Segundo os autores, existem várias explicações possíveis. Uma delas é a alteração dos hábitos alimentares. Durante o tratamento, muitas pessoas aprendem a comer porções mais pequenas e a fazer escolhas alimentares mais equilibradas. Esses comportamentos podem manter-se mesmo após a suspensão da medicação.

Os investigadores admitem também que estes medicamentos poderão provocar alterações mais duradouras nos mecanismos biológicos que regulam o apetite e a sensação de saciedade.

Resultados contrastam com estudos anteriores

As novas conclusões surgem numa altura em que vários trabalhos científicos têm alertado para a recuperação rápida do peso após o fim do tratamento. Uma meta-análise publicada no início deste ano concluiu que os utilizadores recuperam peso, em média, quatro vezes mais depressa do que pessoas que emagreceram apenas através de dieta e exercício físico.

Segundo esse trabalho, muitos doentes regressam ao peso inicial em menos de dois anos. A diferença poderá estar relacionada com a duração dos estudos e com o facto de as análises mais recentes sugerirem que a recuperação de peso não continua indefinidamente, acabando por estabilizar ao fim de algum tempo.

Os especialistas deixam um aviso

Apesar dos resultados positivos, os investigadores sublinham que os medicamentos não devem ser encarados como uma solução isolada. A alimentação equilibrada, a atividade física regular e a adoção de hábitos saudáveis continuam a ser fatores fundamentais para manter os benefícios obtidos durante o tratamento. Sem essas mudanças, o risco de recuperação de peso aumenta significativamente.

A mensagem principal do estudo é clara: parar o Ozempic não significa necessariamente voltar ao ponto de partida. Contudo, o sucesso a longo prazo depende muito mais dos hábitos construídos durante o tratamento do que da medicação em si.