Finanças: saiba quanto tem de pagar de IMI em 2026

Com a entrada do mês de janeiro, as famílias começam a fazer contas para o novo ano. Um dos pagamentos a realizar por muitas famílias é o IMI. Já é possível saber qual é a sua taxa de IMI a pagar em 2026, referente a 2025. Veja quanto lhe vai sair da carteira.

O IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) é um imposto que incide sobre o valor tributário dos imóveis localizados em território nacional. É pago anualmente pelos proprietários de imóveis e é calculado com base no Valor Patrimonial Tributário (VPT) de cada imóvel, que é determinado pelas Finanças.

As taxas de IMI relativas a 2026 estão disponíveis no Portal das Finanças. Para ter acesso a esta informação basta que aceda a Taxas IMI/CA por Município e Ano neste link. Depois basta apenas que indique o ANO e Distrito e carregue em Continuar.

Como podemos ver pela tabela seguinte, as taxas são apresentadas por município. Em +info podem ainda consultar a dedução fixa por agregado.

Como calcular o valor de IMI a pagar?

O IMI calcula-se multiplicando a taxa de imposto pelo Valor Patrimonial Tributário (VPT) do imóvel:

Valor do imposto = Taxa x VPT

Caso tenha filhos, deverá fazer o respetivo desconto por filho:

Valor do imposto = Taxa x VPT – Desconto por filho

30 euros (um dependente);

70 euros (dois dependentes);

140 euros (três ou mais dependentes).

As taxas de IMI aplicáveis são as seguintes:

De 0,3% a 0,45%, no caso dos prédios urbanos (casas para habitação e terrenos para construção);

0,8%, para os prédios rústicos (terrenos com fins agrícolas).

Por exemplo, tem uma casa com um VPT (este valor pode ser consultado na caderneta predial no Portal das Finanças) de 150 000 euros na Guarda. Considerando que a taxa é 0,375 o valor a pagar é 562,50 euros. Se tiver dois dependentes, subtrai 70 euros, ou seja, o valor final será 492, 5 euros. O Montepio disponibiliza um simulador para saber quanto deverá pagar. Acesso aqui.

Pagamentos

É pago anualmente, mas pode ser dividido em prestações, dependendo do valor total: