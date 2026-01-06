PplWare Mobile

ChatGPT é o novo médico de família? 40 milhões perguntam por saúde

· Inteligência Artificial 5 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Factos says:
    6 de Janeiro de 2026 às 15:38

    Mal posso esperar para a IA governar este país tão passivo e corrupto.

  2. Omar Lopes says:
    6 de Janeiro de 2026 às 15:51

    substiuiu o dr google

  3. Anung says:
    6 de Janeiro de 2026 às 16:05

    E antes era o dr. google….
    Se ficasse á espera de médico de familia reformava-me á espera de uma resposta!

  4. Gringo Bandido says:
    6 de Janeiro de 2026 às 16:15

    Quando certo lado do espectro político já desistiu de metade da população e lhe diz “emigrem” ou “não sejam piegas” ou “desenrasquem-se com seguros privados” as coisas tendem a ficar pior depois o povo lá se tem que agarrar a inteligências artificias pouco seguras para tratar destes temas, brincando com a vida Não me admirava nada com mortes no futuro. Isto só lá vai exigindo direito alienável à saúde de qualidade pública e cada vez mais de qualidade como pilar civilizacional.

