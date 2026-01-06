ChatGPT é o novo médico de família? 40 milhões perguntam por saúde

O relatório recente da OpenAI mostra como a inteligência artificial, em especial o ChatGPT, está a tornar-se uma ferramenta central para cidadãos e profissionais de saúde nos Estados Unidos, ajudando a lidar com um sistema de saúde complexo, caro e com falhas de acesso. Segundo o relatório, mais de 40 milhões de pessoas por dia recorrem ao ChatGPT para dúvidas de saúde.

De acordo com os dados da OpenAI, a IA já é uma aliada real na saúde, ajudando cidadãos, profissionais e investigadores. Embora não resolva todos os problemas estruturais, melhora o acesso, a eficiência e a capacidade de decisão, com potencial significativo para transformar os cuidados de saúde no futuro.

Números que se destacam do relatório da OpenAI

Mais de 5% das mensagens globais no ChatGPT são sobre saúde.

1 em cada 4 utilizadores semanais coloca questões relacionadas com saúde.

Mais de 40 milhões de pessoas por dia recorrem ao ChatGPT para dúvidas de saúde.

O foco principal é seguro de saúde: comparação de planos, faturação, reclamações e cobertura.

7 em cada 10 conversas sobre saúde acontecem fora do horário normal das clínicas.

66% dos médicos nos EUA já usam IA (face a 38% em 2023).

46% dos enfermeiros usam IA semanalmente.

Tal como aconteceu com a eletricidade ou a internet, a IA promete transformar profundamente a forma como cuidamos da saúde e este relatório mostra que essa transformação já começou. de referir que estes são os núermos apenas para os Estados Unidos...imaginem à escala mundial.

Pode fazer o download do relatório aqui.