ChatGPT é o novo médico de família? 40 milhões perguntam por saúde
O relatório recente da OpenAI mostra como a inteligência artificial, em especial o ChatGPT, está a tornar-se uma ferramenta central para cidadãos e profissionais de saúde nos Estados Unidos, ajudando a lidar com um sistema de saúde complexo, caro e com falhas de acesso. Segundo o relatório, mais de 40 milhões de pessoas por dia recorrem ao ChatGPT para dúvidas de saúde.
De acordo com os dados da OpenAI, a IA já é uma aliada real na saúde, ajudando cidadãos, profissionais e investigadores. Embora não resolva todos os problemas estruturais, melhora o acesso, a eficiência e a capacidade de decisão, com potencial significativo para transformar os cuidados de saúde no futuro.
Números que se destacam do relatório da OpenAI
- Mais de 5% das mensagens globais no ChatGPT são sobre saúde.
- 1 em cada 4 utilizadores semanais coloca questões relacionadas com saúde.
- Mais de 40 milhões de pessoas por dia recorrem ao ChatGPT para dúvidas de saúde.
- O foco principal é seguro de saúde: comparação de planos, faturação, reclamações e cobertura.
- 7 em cada 10 conversas sobre saúde acontecem fora do horário normal das clínicas.
- 66% dos médicos nos EUA já usam IA (face a 38% em 2023).
- 46% dos enfermeiros usam IA semanalmente.
Tal como aconteceu com a eletricidade ou a internet, a IA promete transformar profundamente a forma como cuidamos da saúde e este relatório mostra que essa transformação já começou. de referir que estes são os núermos apenas para os Estados Unidos...imaginem à escala mundial.
Pode fazer o download do relatório aqui.
Mal posso esperar para a IA governar este país tão passivo e corrupto.
Nao é possivel. ela depois de analisar as conta entrada num dead loop, lol
substiuiu o dr google
E antes era o dr. google….
Se ficasse á espera de médico de familia reformava-me á espera de uma resposta!
Quando certo lado do espectro político já desistiu de metade da população e lhe diz “emigrem” ou “não sejam piegas” ou “desenrasquem-se com seguros privados” as coisas tendem a ficar pior depois o povo lá se tem que agarrar a inteligências artificias pouco seguras para tratar destes temas, brincando com a vida Não me admirava nada com mortes no futuro. Isto só lá vai exigindo direito alienável à saúde de qualidade pública e cada vez mais de qualidade como pilar civilizacional.