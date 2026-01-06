PplWare Mobile

Criança morre atropelada por um carro elétrico que “acelerou rapidamente sozinho”

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Yamahia says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:42

    Caso ainda não tenham reparado, o nr de carros elektros está a aumentar em PT e o nr de acidentes e de mortos na estrada também.

  2. PTO says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:53

    Não sei o que se passou e não seria o primeiro condutor a confundir o acelerador pelo travão num carro de mudanças automáticas, mas um bom princípio de segurança para essas viaturas é o de pôr o carro no modo Park e acionar o travão eletrónico nem que seja para se estar parado apenas por um minuto.

  3. Marcos says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:53

    Sei-la. Já dirigi um Tesla e não consigo imaginar essas coisas.

    Espero que as coisas se esclareçam.

  4. ne' says:
    6 de Janeiro de 2026 às 15:46

    E’ estranho, não diz se o carro tem capacidade para arrancar sozinho (nível de autonomia), no meio de tantas informações escusadas, “ofereceu um gelado”, “tomou a criança nos braços”, onde devia ser? Parece uma daquelas historias destinadas a ser virais.

  5. xilumba says:
    6 de Janeiro de 2026 às 16:53

    “O senhor Demissie não pressionou o acelerador. Este carro totalmente elétrico moveu-se por iniciativa própria.”
    Confia joca

