Xpeng quer vender-lhe um “porta-aviões” terrestre

A divisão de carros voadores da Xpeng, a Aridge, está a intensificar os esforços de marketing para o novo Land Aircraft Carrier, um veículo concebido para transportar o eVTOL AeroHT, à medida que o projeto se aproxima da realidade da produção.

Nasceu do cosmos, destinado à cidade, criado para o céu.

Este é o texto partilhado nesta unidade de carros voadores da Xpeng, a Aridge (anteriormente AeroHT).

Estas palavras terão inspirado as três novas cores do Land Aircraft Carrier, apresentadas esta semana, numa altura em que a marca chinesa acelera o marketing e aponta para o início da produção em massa do seu transportador eVTOL ainda este ano.

Uma dupla dinâmica

O sistema de carro voador da Xpeng é composto por duas partes. Por um lado, um carro voador elétrico de descolagem e aterragem vertical (eVTOL).

Por outro, o Land Aircraft Carrier, que funciona como uma “nave-mãe” dedicada, servindo de transporte, garagem e estação de recarga.

A parte terrestre do sistema está prevista para entrar em produção ainda este ano, numa unidade que a Xpeng descreve como “a primeira linha de montagem moderna do mundo para carros voadores”.

Trata-se de uma fábrica com 120 mil metros quadrados em Guangzhou, na China.

Convém recordar que a meta de produção para 2026 foi anunciada pela primeira vez no final de 2024 pelo fundador da Xpeng Aridge, Zhao Deli, acompanhada da promessa de que o preço do veículo não ultrapassaria os 2 milhões de yuan (cerca de 242.000 euros, à taxa atual).

A instalação produziu a primeira unidade de voo em novembro de 2025 e terá uma capacidade inicial de 5 mil unidades por ano quando a produção atingir o ritmo previsto.

Até ao momento, não há indicação de que a Xpeng Aridge vá falhar o objetivo de produção para 2026.

Novas cores anunciadas

A mais recente campanha de marketing da Xpeng, lançada na rede social chinesa Weibo, pretende gerar entusiasmo em torno das pré-reservas, revelando três cores exteriores: Stellar Silver, Moonrock Gray e Supernova White.

O reforço do marketing demonstra o compromisso da marca em manter o calendário anunciado e também alguma confiança de que o produto está perto de ficar pronto para produção.

A marca desafia agora o público a dar a sua opinião sobre o grande transportador de seis rodas para carros voadores e até a imaginar como ficaria pintado no clássico Guards Red da Porsche.