Hyundai IONIQ 3 está prestes a chegar. Marca quer vender mais de 40 mil unidades em 2027

A Hyundai prepara-se para lançar oficialmente o novo IONIQ 3, um SUV compacto 100% elétrico desenvolvido a pensar no mercado europeu. O Pplware estará na Turquia para trazer todas as novidades.

A produção em série arranca já este mês na fábrica de Izmit, na Turquia, e a marca sul-coreana acredita que este modelo será um dos pilares da sua estratégia de eletrificação na Europa, com um objetivo ambicioso: vender mais de 40 mil unidades durante 2027.

Produção entra na fase decisiva

O presidente executivo do Hyundai Motor Group, Chung Euisun, visitou recentemente a fábrica de Izmit para acompanhar os preparativos finais antes do início da produção em massa.

Durante a visita, o responsável analisou todo o processo de fabrico, desde a estampagem da carroçaria até à montagem final, sublinhando que a prioridade deverá ser a qualidade desde o primeiro dia.

Segundo Chung Euisun, a Hyundai pretende que o IONIQ 3 seja reconhecido como um dos automóveis mais seguros da Europa, motivo pelo qual apelou ao cumprimento dos mais elevados padrões de qualidade e segurança.

O responsável visitou também as instalações da Hyundai Mobis dedicadas à montagem dos sistemas de baterias (Battery System Assembly), onde são produzidos os conjuntos que equiparão o novo modelo.

Embora a produção de unidades de pré-série decorra desde maio, a produção em massa deverá arrancar em meados de agosto.

Um elétrico pensado para conquistar a Europa

O IONIQ 3 será o primeiro modelo totalmente elétrico da Hyundai no segmento B, um dos mais importantes do mercado europeu. Este segmento representa atualmente cerca de 15% das vendas automóveis na Europa.

Entre estes veículos, os elétricos têm atualmente uma quota de aproximadamente 14%, mas a Hyundai acredita que essa percentagem crescerá para 33% até 2030 e para 65% até 2035.

É precisamente neste contexto que surge o IONIQ 3, que passará a integrar a gama elétrica da marca ao lado do:

A comercialização será feita de forma faseada em vários mercados europeus durante o segundo semestre de 2026.

Duas baterias e até quase 500 km de autonomia

O Hyundai IONIQ 3 estará disponível com duas opções de bateria:

42,2 kWh

61 kWh

A versão Standard Range oferece uma autonomia WLTP até 344 km, enquanto a versão de maior capacidade poderá atingir 496 km com uma única carga.

No carregamento rápido em corrente contínua, ambos os modelos conseguem passar dos 10% aos 80% em cerca de 30 minutos:

Bateria de 42,2 kWh: aproximadamente 29 minutos.

Bateria de 61 kWh: aproximadamente 30 minutos.

Sistema multimédia estreia a nova plataforma Pleos

O IONIQ 3 será também o primeiro automóvel da Hyundai na Europa equipado com o novo sistema de infotainment Pleos.

Baseado no Android Automotive OS, este sistema aproxima-se bastante da experiência de utilização de um smartphone, permitindo aplicações, organização personalizada dos ecrãs e novas funcionalidades digitais.

Entre as novidades destacam-se:

Ecrã central de 12,9 ou 14,6 polegadas.

Painel de instrumentos digital opcional.

Assistente inteligente Gleo AI, capaz de aprender com as conversas do utilizador para oferecer uma experiência mais personalizada ao longo do tempo.

Dimensões compactas para a cidade

O novo IONIQ 3 apresenta dimensões que o posicionam entre os SUV compactos europeus:

Comprimento: 4.155 mm

Largura: 1.800 mm

Altura: 1.505 mm

Distância entre eixos: 2.680 mm

Estas medidas tornam-no ligeiramente mais pequeno do que o Kia EV3, um dos seus principais concorrentes.

Preços já conhecidos em alguns mercados

Embora ainda não exista um preço oficial para Portugal, a Hyundai já revelou valores em vários países europeus. No Reino Unido, a versão Standard Range surge anunciada a partir de 22.245 libras (cerca de 26 mil euros, antes de impostos e adaptações locais).

Nos Países Baixos, os preços arrancam nos 27.995 euros, dando uma boa indicação do posicionamento que o modelo poderá ter nos restantes mercados europeus.

Hyundai acredita que será um dos seus maiores sucessos

Antes mesmo do lançamento oficial, a Hyundai afirma que o IONIQ 3 registou o maior nível de interesse de clientes alguma vez alcançado por um novo modelo da marca.

Se essa procura se confirmar após a chegada aos concessionários, o fabricante sul-coreano acredita que poderá ultrapassar as 40 mil unidades vendidas em 2027, consolidando o IONIQ 3 como uma das suas principais apostas para acelerar a eletrificação na Europa.