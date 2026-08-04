Hyundai IONIQ 3 está prestes a chegar. Marca quer vender mais de 40 mil unidades em 2027
A Hyundai prepara-se para lançar oficialmente o novo IONIQ 3, um SUV compacto 100% elétrico desenvolvido a pensar no mercado europeu. O Pplware estará na Turquia para trazer todas as novidades.
A produção em série arranca já este mês na fábrica de Izmit, na Turquia, e a marca sul-coreana acredita que este modelo será um dos pilares da sua estratégia de eletrificação na Europa, com um objetivo ambicioso: vender mais de 40 mil unidades durante 2027.
Produção entra na fase decisiva
O presidente executivo do Hyundai Motor Group, Chung Euisun, visitou recentemente a fábrica de Izmit para acompanhar os preparativos finais antes do início da produção em massa.
Durante a visita, o responsável analisou todo o processo de fabrico, desde a estampagem da carroçaria até à montagem final, sublinhando que a prioridade deverá ser a qualidade desde o primeiro dia.
Segundo Chung Euisun, a Hyundai pretende que o IONIQ 3 seja reconhecido como um dos automóveis mais seguros da Europa, motivo pelo qual apelou ao cumprimento dos mais elevados padrões de qualidade e segurança.
O responsável visitou também as instalações da Hyundai Mobis dedicadas à montagem dos sistemas de baterias (Battery System Assembly), onde são produzidos os conjuntos que equiparão o novo modelo.
Embora a produção de unidades de pré-série decorra desde maio, a produção em massa deverá arrancar em meados de agosto.
Um elétrico pensado para conquistar a Europa
O IONIQ 3 será o primeiro modelo totalmente elétrico da Hyundai no segmento B, um dos mais importantes do mercado europeu. Este segmento representa atualmente cerca de 15% das vendas automóveis na Europa.
Entre estes veículos, os elétricos têm atualmente uma quota de aproximadamente 14%, mas a Hyundai acredita que essa percentagem crescerá para 33% até 2030 e para 65% até 2035.
É precisamente neste contexto que surge o IONIQ 3, que passará a integrar a gama elétrica da marca ao lado do:
A comercialização será feita de forma faseada em vários mercados europeus durante o segundo semestre de 2026.
Duas baterias e até quase 500 km de autonomia
O Hyundai IONIQ 3 estará disponível com duas opções de bateria:
- 42,2 kWh
- 61 kWh
A versão Standard Range oferece uma autonomia WLTP até 344 km, enquanto a versão de maior capacidade poderá atingir 496 km com uma única carga.
No carregamento rápido em corrente contínua, ambos os modelos conseguem passar dos 10% aos 80% em cerca de 30 minutos:
- Bateria de 42,2 kWh: aproximadamente 29 minutos.
- Bateria de 61 kWh: aproximadamente 30 minutos.
Sistema multimédia estreia a nova plataforma Pleos
O IONIQ 3 será também o primeiro automóvel da Hyundai na Europa equipado com o novo sistema de infotainment Pleos.
Baseado no Android Automotive OS, este sistema aproxima-se bastante da experiência de utilização de um smartphone, permitindo aplicações, organização personalizada dos ecrãs e novas funcionalidades digitais.
Entre as novidades destacam-se:
- Ecrã central de 12,9 ou 14,6 polegadas.
- Painel de instrumentos digital opcional.
- Assistente inteligente Gleo AI, capaz de aprender com as conversas do utilizador para oferecer uma experiência mais personalizada ao longo do tempo.
Dimensões compactas para a cidade
O novo IONIQ 3 apresenta dimensões que o posicionam entre os SUV compactos europeus:
- Comprimento: 4.155 mm
- Largura: 1.800 mm
- Altura: 1.505 mm
- Distância entre eixos: 2.680 mm
Estas medidas tornam-no ligeiramente mais pequeno do que o Kia EV3, um dos seus principais concorrentes.
Preços já conhecidos em alguns mercados
Embora ainda não exista um preço oficial para Portugal, a Hyundai já revelou valores em vários países europeus. No Reino Unido, a versão Standard Range surge anunciada a partir de 22.245 libras (cerca de 26 mil euros, antes de impostos e adaptações locais).
Nos Países Baixos, os preços arrancam nos 27.995 euros, dando uma boa indicação do posicionamento que o modelo poderá ter nos restantes mercados europeus.
Hyundai acredita que será um dos seus maiores sucessos
Antes mesmo do lançamento oficial, a Hyundai afirma que o IONIQ 3 registou o maior nível de interesse de clientes alguma vez alcançado por um novo modelo da marca.
Se essa procura se confirmar após a chegada aos concessionários, o fabricante sul-coreano acredita que poderá ultrapassar as 40 mil unidades vendidas em 2027, consolidando o IONIQ 3 como uma das suas principais apostas para acelerar a eletrificação na Europa.
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