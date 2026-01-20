Eletrificação a dar frutos: Grupo Renault alcança 3.º ano consecutivo de crescimento

Num sucesso impulsionado pelas vendas internacionais e pela eletrificação, o Grupo Renault e as suas marcas alcançaram o terceiro ano consecutivo de crescimento, em 2025.

Em 2025, o Grupo Renault consolidou a sua posição no mercado global com a venda de 2.336.807 automóveis, um crescimento de 3,2% relativamente a 2024, que superou a média do mercado. Este sucesso foi impulsionado pelas suas três marcas principais:

Renault , que liderou o volume com mais de 1,6 milhões de unidades (+3,2%).

, que liderou o volume com mais de 1,6 milhões de unidades (+3,2%). Dacia , que manteve o ritmo de crescimento com 697.408 vendas (+3,1%).

, que manteve o ritmo de crescimento com 697.408 vendas (+3,1%). Alpine, que alcançou um marco histórico ao superar as 10.000 matrículas (10.970), mais do que duplicando as vendas do ano anterior.

Liderança na Europa e expansão internacional

No mercado europeu, o Grupo Renault conquistou um lugar no pódio, destacando-se especialmente no segmento de veículos particulares, onde cresceu 5,9%, mais do dobro da média da região.

Em França, o Grupo afirmou-se como a fabricante número um. Embora o setor de veículos comerciais ligeiro tenha enfrentado desafios, o segundo semestre já mostrou sinais claros de recuperação.

Fora da Europa, a marca Renault cresceu 11,7%, num desempenho impulsionado por resultados expressivos na Coreia do Sul (+55,9%), Marrocos (+44,8%) e na América Latina (+11,3%).

Estratégia de valor com foco na eletrificação

O Grupo Renault manteve o foco na rentabilidade em vez de apenas no volume.

Nos seus cinco principais mercados europeus, quase 60% das vendas foram destinadas a clientes particulares, e a aposta no Segmento C continuou a crescer.

A ofensiva elétrica e híbrida foi um dos grandes motores de 2025:

Híbridos : cerca de 400.000 unidades vendidas (+35,1%), com destaque para o crescimento exponencial da Dacia nesta categoria (+121,7%).

: cerca de 400.000 unidades vendidas (+35,1%), com destaque para o crescimento exponencial da Dacia nesta categoria (+121,7%). Elétricos: quase 194.000 unidades vendidas (+76,7%), com a Renault a atingir um mix de vendas elétricas de 20,2%.

Na lista dos 15 principais mercados do Grupo Renault, em 2025, destaque para a posição de Portugal, em 14.º lugar, com 40.165 volumes.

A liderar a lista, no pódio, está França (533.692 volumes), Itália (186.158 volumes) e Espanha (174.135 volumes).

Perspetivas para 2026

Para este ano, o Grupo Renault prepara uma forte renovação do seu catálogo.

Na Europa, a expectativa foca-se no novo Renault Clio, no Twingo E-Tech elétrico e no Alpine A390.

A nível internacional, a expansão será acelerada com o lançamento de modelos como o Renault Boreal, na América Latina e Turquia, e o novo Duster, na Índia.