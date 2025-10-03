Câmaras obrigatórias para “vigiar” condutores nos carros

Desde julho de 2024, todos os novos modelos de automóveis vendidos na União Europeia têm de integrar sistemas de monitorização do condutor (Driver Monitoring Systems – DMS). Mas afinal qual é o objetivo?

De acordo com dados da Comissão Europeia, cerca de 20% a 30% dos sinistros rodoviários graves na UE estão relacionados com a fadiga ou distração do condutor.

O DMS é uma tecnologia que recorre a câmaras e sensores no interior do veículo para detetar sinais de fadiga, distração ou sonolência. A medida resulta do Regulamento Europeu 2019/2144, conhecido como General Safety Regulation, que introduziu uma nova geração de dispositivos de segurança obrigatórios nos veículos ligeiros e pesados.

Entre os componentes obrigatórios destacam-se o:

Driver Drowsiness and Attention Warning (DDAW) responsável por identificar sinais de cansaço

Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) que vigia o olhar do condutor e avisa se este estiver demasiado tempo a olhar para o telemóvel, para um ecrã interior ou para fora da estrada.



Estes sistemas analisam padrões de comportamento, movimentos dos olhos e até a posição da cabeça, intervindo quando detetam risco acrescido.

A implementação fez-se em duas fases. Desde 6 de julho de 2022, os novos modelos aprovados para venda na UE têm de incluir o DDAW. Desde 7 de julho de 2024, a exigência estendeu-se a todos os automóveis novos colocados no mercado.

Já o sistema ADDW terá caráter obrigatório para todos os veículos novos a partir de julho de 2026.