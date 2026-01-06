Passatempo de Dia de Reis: temos um iPhone 16e para oferecer

A tradição é da vizinha Espanha, mas vamos celebrá-la à nossa maneira, mais uma vez, este ano. Neste Dia de Reis, temos para oferecer um iPhone 16e. Participe e comece o ano com um presente tecnológico de sonho!

Concebido para ser uma alternativa mais económica às máquinas da Apple, o iPhone 16e combina um design elegante com tecnologia de ponta num formato acessível para utilizadores que querem um iPhone moderno sem pagar pelo modelo mais caro.

Com um corpo resistente, proteção IP68 contra água, salpicos e pó, e um ecrã Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, oferece uma experiência visual imersiva e vibrante, com brilho até 1200 nits em conteúdo HDR e ampla gama de cores P3, perfeito para ver vídeos, jogar ou navegar.

Conforme analisámos, em março, além do chip A18, que proporciona um desempenho notável, o CPU de seis núcleos e a GPU de quatro núcleos mantêm a experiência responsiva que se espera de qualquer iPhone topo de gama.

Câmara e bateria do iPhone 16e que pode ser seu!

A fotografia é um dos pontos fortes do iPhone 16e. A câmara traseira principal Fusion de 48 MP com teleobjetiva 2x captura imagens detalhadas com excelente fidelidade de cores e profundidade, suportada por tecnologias como Photonic Engine, Deep Fusion e Smart HDR 5.

Além disso, o zoom optical-quality 2x utiliza a parte central do sensor para proporcionar o que a Apple descreve como "duas câmaras num só dispositivo".

Relativamente ao vídeo, o iPhone 16e permite gravação em 4K a 60 fps com Dolby Vision.

Sobre a autonomia, a bateria integrada proporciona até 26 horas de reprodução de vídeo e até 21 horas em streaming, além de até 90 horas de áudio. O carregamento é facilitado por USB‑C com suporte a carregamento rápido.

A versão de 128 GB do iPhone 16e que estamos a oferecer assegura um espaço generoso para fotografias, vídeos e aplicações.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da iServices no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Se ganhar, qual será a primeira aplicação que vai instalar no iPhone 16e? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 6 de janeiro às 13h30 e termina no dia 11 de janeiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Dia de Reis: iPhone 16e