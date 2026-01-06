PplWare Mobile

Passatempo de Dia de Reis: temos um iPhone 16e para oferecer

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Jose Machado says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:39

    Candy Crush Saga

  2. filos says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:44

    A aplicação do Pplware!

  3. Ricardo Cardoso says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:47

    Eu sei que é vicio mas vai ser o Reddit

  4. Pedro Silva says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:50

    App PPLWARE para iOS

  5. Fabio Santos says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:50

    Se ganhar um iphone 16e, a primeira aplicação que vou instalar é a Gentler Streak.

  6. João Rafael Mendes dos Santos says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:51

    Para não perder nada, a app do pplware!

  7. Arthur Rennan da Silva says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:52

    Se ganhar o iPhone a primeira APP que irei instalar é a DJI FLY

  8. Claudio says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:54

    A primeira aplicação tem que ser o Authenticator para ter acesso a tudo o resto

  9. Bruno Pereira says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:55

    Sem dúvida a primeira aplicação seria 1Password.

  10. João+Oliveira says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:55

    Google maps

  11. Vim Menti says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:56

    Vai ser o Tinder, adoro mandar um bom pirafo

  12. Joana Ferreira says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:56

    WhatsApp

  13. Jota says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:57

    Para onde indico a morada de envio?

  14. Alexandre says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:57

    Instalo o Brave com o url pplware.sapo.pt nos favoritos:)

  15. SemSeguro says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:59

    O Chrome XD

  16. Antonio Ferreira says:
    6 de Janeiro de 2026 às 13:59

    Com este frio, a app de controlo do ar condicionado

  17. Rui says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:02

    WhatsApp

  18. João Figueiredo says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:03

    A primeira app a instalar será alguma de controlo parental. O iPhone será para oferecer à minha filha

  19. Abelhas says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:04

    “Apple Maps” para não ficar perdido com tanta tecnologia na palma da mão.

  20. Sergio Vaz says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:05

    App Pplware!!

  21. Pedro Pinheiro says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:05

    Amazon shopping

  22. Jorge Almeida says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:06

    Se ganhar o iPhone, a primeira aplicação que irei instalar é o Gmail.

  23. Gonçalo says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:06

    Revolut

  24. Tiago Pinto says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:06

    Whatsapp doc?

  25. Pedro Miguel Tavares says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:07

    Gmail

  26. João Almeida says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:10

    só quando o tiver é que penso nisso 😀

  27. Paulo says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:11

    Se ganhar um iphone 16e, a primeira aplicação que vou instalar é WhatApp

  28. Nelson SIlva says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:11

    Se ganhar, a primeira aplicação que vou instalar no iPhone 16e será o Safari, para visitar o Pplware e ficar a par de todas as novidades tecnológicas — e claro, a app da iServices, porque um iPhone destes merece estar sempre bem cuidado desde o primeiro dia

  29. Rui Martins says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:12

    Vai ser para aí o Instagram

  30. Ricardo Fernandes says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:12

    Instalo Instagram para seguir as novidades da Iservices e da pplware!

  31. jose silva says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:12

    a app pplware

  32. Nelson SIlva says:
    6 de Janeiro de 2026 às 14:13

    Se ganhar, a primeira aplicação que vou instalar no iPhone 16e será app Pplware e ficar a par de todas as novidades tecnológicas — e claro, a app da iServices, porque um iPhone destes merece estar sempre bem cuidado desde o primeiro dia

