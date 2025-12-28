Mudou de casa recentemente? Altere a sua morada online

Sempre que muda de residência habitual, deve alterar a morada do seu Cartão de Cidadão dentro de 60 dias, online ou num balcão de atendimento.

Mudar de casa implica mais do que transportar caixas e mobília. Um dos passos mais importantes, e muitas vezes esquecidos, é a atualização da morada junto do Estado. Felizmente, este processo pode hoje ser feito online, de forma simples e rápida, evitando deslocações desnecessárias.

Porque é importante atualizar a morada?

A morada associada ao Cartão de Cidadão é utilizada por várias entidades públicas, como:

Autoridade Tributária (Finanças)

Segurança Social

Serviços de Saúde

Institutos e organismos do Estado

Manter a morada correta garante que notificações, cartas oficiais e prazos legais chegam ao destino certo, evitando coimas, atrasos ou problemas administrativos.

Para alterar a morada, pode seguir os seguintes passos

Atualizar a morada é um processo simples, gratuito e essencial. Se mudou de casa recentemente, vale a pena perder alguns minutos agora para evitar problemas no futuro.