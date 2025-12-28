Mudou de casa recentemente? Altere a sua morada online
Sempre que muda de residência habitual, deve alterar a morada do seu Cartão de Cidadão dentro de 60 dias, online ou num balcão de atendimento.
Mudar de casa implica mais do que transportar caixas e mobília. Um dos passos mais importantes, e muitas vezes esquecidos, é a atualização da morada junto do Estado. Felizmente, este processo pode hoje ser feito online, de forma simples e rápida, evitando deslocações desnecessárias.
Porque é importante atualizar a morada?
A morada associada ao Cartão de Cidadão é utilizada por várias entidades públicas, como:
- Autoridade Tributária (Finanças)
- Segurança Social
- Serviços de Saúde
- Institutos e organismos do Estado
Manter a morada correta garante que notificações, cartas oficiais e prazos legais chegam ao destino certo, evitando coimas, atrasos ou problemas administrativos.
Para alterar a morada, pode seguir os seguintes passos
Atualizar a morada é um processo simples, gratuito e essencial. Se mudou de casa recentemente, vale a pena perder alguns minutos agora para evitar problemas no futuro.