Candidatura a uma bolsa de estudo para o Ensino Superior

As bolsas de estudo destinam-se a comparticipar os custos com a educação de estudantes do ensino superior com menos recursos financeiros. As bolsas são atribuídas para todo o ano letivo e pagas mensalmente, em regra, em 10 prestações.

Se está inscrito numa instituição de ensino superior (pública ou privada), podes candidatar-se online a um apoio financeiro para prosseguir os seus estudos, através da área reservada do estudante no site da DGES (Direção-Geral do Ensino Superior).

Durante a candidatura, vai precisar de carregar alguns documentos na área reservada do estudante no site da DGES.

Documentos necessários para candidatura a uma bolsa de estudo

Para se candidatar, vai precisar de saber os seguintes dados de todas as pessoas do seu agregado familiar:

Número de contribuinte (NIF)

Número de Segurança Social (NISS)

Saldo das contas bancárias, à ordem e a prazo, a 31 de dezembro do ano civil anterior ao início do ano letivo para o qual quer uma bolsa de estudo e o valor dos restantes bens móveis (certificados de aforro, ações, obrigações, planos poupança-reforma, etc).

Vai precisar de ter também a declaração do IRS do ano civil anterior ao início do ano letivo para o qual quer uma bolsa de estudo (se tiver entregado declaração nesse ano).

Se o seu agregado familiar tem Habitação Própria Permanente (HPP)

Declaração do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ou a caderneta predial do imóvel utilizado como habitação própria e permanente do agregado familiar (caso o agregado possua HPP);

Se o seu agregado familiar vive em casa arrendada (com ou sem renda apoiada) ou habitação social

Contrato de arrendamento e, se aplicável, comprovativo da renda apoiada ou habitação social

Deverá ainda ter o comprovativo do IBAN com identificação da pessoa titular da conta para a qual pretende receber a bolsa de estudo, caso lhe seja atribuída. Se a/o estudante for menor de idade, o IBAN indicado poderá ser, por exemplo, o dos pais.

Requisitos para ter direito a uma bolsa de estudo

Para ter direito a uma bolsa de estudo para o ensino superior, tem de cumprir os seguintes requisitos:

Cumprir as condições relativas à nacionalidade ou à situação de residência regularizada em Portugal

Estar inscrita/o em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP), licenciatura, mestrado integrado ou mestrado, em pelo menos 30 ECTS (Sistema Europeu de Transferência de Créditos)

Não ser titular de diploma ou grau igual ou superior àquele para o qual requer bolsa

Nos anos subsequentes ao primeiro, cumprir as condições de aproveitamento e número máximo de inscrições

O rendimento total anual do agregado familiar tem de ser inferior a 11.049,89 €

O património mobiliário do agregado familiar tem de ser inferior a 115.303,20 €

Ter a situação tributária e contributiva regularizada

Condições especiais para trabalhadores-estudantes

Para trabalhadores-estudantes e estudantes com rendimentos pontuais obtidos durante os períodos de férias, o limite de rendimento total é de 12.569,89 €.

Condições especiais em situação de emergência humanitária

Há estudantes que não estão sujeitas/os a valores mínimos de rendimentos anuais:

Em situação de emergência humanitária provenientes da Síria

Refugiadas afegãs

Em situação de proteção temporária provenientes da Ucrânia

Nestes casos, as/os estudantes podem ter direito ao valor máximo de bolsa, que é de 5.981,73 €.

Prazos de candidatura

A candidatura à atribuição de uma bolsa de estudo deve ser submetida nos seguintes prazos:

Entre 25 de junho e 30 de setembro

Nos 20 dias úteis a seguir à inscrição, quando a inscrição é feita depois de 30 de setembro

Nos 20 dias úteis a seguir à emissão de comprovativo de início de estágio, para quem está a fazer um estágio profissional.

Se pedir a bolsa de estudo na mesma altura em que fizer a candidatura de acesso ao ensino superior (até à data da colocação), e for beneficiário dos escalões 1, 2 ou 3 de abono de família, saberá se lhe foi atribuída a bolsa no momento da colocação num curso. Vai saber também nessa altura qual o montante provisório que foi atribuído. Só receberá a bolsa se fizer a inscrição no curso e depois de a sua situação ser verificada.

Pode também candidatar-se à bolsa de estudo durante o ano letivo, entre 1 de outubro e 31 de maio. Nesse caso, o valor da bolsa de estudo é proporcional ao valor calculado para um ano, considerando o período entre a candidatura e o fim do período letivo ou do estágio.

Se termina a licenciatura este ano letivo e começa no próximo ano letivo o mestrado, deve concorrer à bolsa de estudo nos seguintes prazos:

Entre 25 de junho e 30 de setembro

Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro.

Antes de apresentar a sua candidatura, pode usar o simulador da DGES para saber quanto poderá receber se for atribuída uma bolsa de estudo. Pode saber mais aqui.