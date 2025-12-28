Volvo revoluciona a segurança nos automóveis com o Volvo Centum

A Volvo, marca sueca historicamente reconhecida pela sua dedicação à proteção dos ocupantes, deu mais um passo significativo na evolução da indústria automóvel. Desta vez, a inovação não reside num novo airbag ou num sistema de travagem de emergência, mas sim num elemento muitas vezes negligenciado: a tipografia. O Volvo Centum mudará tudo.

A importância da tipografia da Volvo na segurança rodoviária

Com o lançamento do Volvo Centum, a construtora pretende redefinir a forma como os condutores interagem com os sistemas de infoentretenimento, garantindo uma leitura mais rápida e, consequentemente, estradas mais seguras. A introdução de ecrãs digitais cada vez maiores e complexos no habitáculo dos veículos trouxe novos desafios à atenção do condutor.

Consciente de que cada milissegundo de distração pode ser crítico, a marca desenvolveu o Volvo Centum com um objetivo claro: minimizar a carga cognitiva. Esta nova fonte não é apenas uma escolha estética, mas uma ferramenta funcional projetada para oferecer clareza imediata. Ao contrário das tipografias convencionais, o Volvo Centum foi desenhado para ser "instantaneamente legível".

A sua geometria inclui curvas mais abertas e formas distintas que facilitam a distinção entre caracteres, mesmo sob condições adversas, como vibrações da estrada ou iluminação variável. Ao permitir que a informação seja absorvida com um simples relance, a Volvo assegura que os olhos do condutor regressam mais rapidamente à estrada, elevando os padrões de segurança ativa.

Volvo Centum: design e legibilidade nos ecrãs dos automóveis

O desenvolvimento desta tipografia, realizado em colaboração com o estúdio de design Dalton Maag, reflete também a herança estética da marca. O Volvo Centum inspira-se no design escandinavo e em modelos icónicos do passado, apresentando traços limpos e uma estrutura robusta que comunica confiança.

Esta abordagem cria um equilíbrio perfeito entre a expressão da identidade da marca e a funcionalidade pura exigida pela tecnologia moderna. A estreia desta novidade está prevista para os próximos modelos da marca, começando pelo futuro EX60 em 2026. Com esta aposta, a fabricante demonstra que a inovação nos automóveis modernos passa tanto pelo software e design de interface como pela mecânica.

Ao integrar o Volvo Centum, a marca não só melhora a experiência de utilização, mas reafirma o seu compromisso inabalável com a proteção de todos os utentes da via pública. Este elemento, aparentemente muito simples, será mais uma revolução que a marca sueca traz para o mundo autmoóvel, algo a que nos habituou ao longo dos seus muitos anos no mercado.