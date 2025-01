Arábia Saudita quer explorar lítio e outros minerais “o mais rápido possível”

A Arábia Saudita vai reforçar-se no mapa mundial dos minerais críticos, como o lítio, tendo anunciado uma série de negócios, planos de investimento e descobertas, no seu Future Minerals Forum, em Riade. O país quer explorá-los "as fast and furious as possible".

Esta quarta-feira, o vice-ministro saudita dos assuntos mineiros, Khalid al-Mudaifer, anunciou o desenvolvimento de um novo projeto de investimento em minerais avaliado em 100 mil milhões de dólares, dos quais 20 mil milhões já se encontram na fase final de engenharia ou em construção.

Embora o vice-ministro não tenha dado pormenores, as autoridades sauditas discutiram planos para expandir significativamente a exploração do lítio no país, bem como de outros minerais críticos e elementos de terras raras, incluindo cobre, ouro, zinco, fosfato e níquel.

Conforme recordado pela CNBC, no início de 2024, o Ministério da Indústria e dos Recursos Minerais da Arábia Saudita aumentou a sua estimativa do valor dos seus recursos minerais inexplorados de 1,3 biliões de dólares para 2,5 biliões de dólares, impulsionado pela descoberta desses elementos e metais.

No Future Minerals Forum, em janeiro de 2024, o Governo saudita estabeleceu um programa de incentivos de 182 milhões de dólares para a exploração de minerais.

Agora, a gigante petrolífera estatal da Arábia Saudita, a Aramco, anunciou uma joint venture com a empresa de mineração estatal saudita Ma'aden para explorar e produzir minerais de transição energética.

Segundo o ministro saudita da Energia, Abdulaziz bin Salman, a Aramco já identificou concentrações "promissoras" de lítio.

No Future Minerals Forum deste ano, o ministro destacou o Manara, um empreendimento recentemente criado pela Ma'aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

O Manara foi criado para investir em ativos mineiros em todo o mundo e desenvolver cadeias de abastecimento globais mais resilientes.

Não temos a pretensão de possuir todos os recursos ou capacidades, por isso criámos o Manara para garantir que conseguimos obter os recursos de que necessitamos. Temos de o fazer as fast and furious as possible.

Disse o ministro, acrescentando que a produção de lítio na Arábia Saudita poderá começar já em 2027, com a ajuda de possíveis colaborações.

Por ser um elemento-chave das baterias para dispositivos e carros elétricos, o lítio é uma matéria-prima muito procurada, em especial para a transição energética e as tecnologias avançadas. O mineral torna-se mais relevante para a Arábia Saudita, à medida que esta se esforça por diversificar a sua economia, afastando-se do petróleo.