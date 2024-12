DIGI soma 400 reclamações em apenas dois meses

A empresa de telecomunicações DIGI que começou a operar em Portugal, em novembro, já soma 400 reclamações no Portal da Queixa. Saiba de que reclamam os clientes.

DIGI: qualidade do serviço com 34.6% das participações geradas

A entrada da DIGI veio revolucionar o mercado das telecomunicações em Portugal. A empresa romena chegou com preços muito baixos e praticamente sem fidelizações, obrigando as grandes empresas do setor a responder através das marcas low cost.

Contudo, passados dois meses desde o início das operações, os consumidores já registaram no Portal da Queixa 396 reclamações contra a marca. O número sobe para os 506 se contabilizados os casos desde que a DIGI recebeu a primeira reclamação (a 4 de janeiro de 2023), numa altura em que os consumidores apontavam questões relacionadas com a instalação de infraestruturas da operadora,

Entre os principais motivos de reclamação está a qualidade do serviço, com 34.6% das participações geradas em quase dois meses de operação. Referem-se a queixas sobre falhas técnicas, interrupções ou desempenho abaixo do esperado. Seguem-se os problemas com a instalação (19.7%), relacionados com atrasos ou problemas na instalação de serviços contratados. Já a portabilidade motivou 17.7% dos casos onde os consumidores apontam dificuldades ou atrasos no processo de transferência de número entre operadoras.

Na origem de 13.4% das reclamações está o apoio ao cliente da marca, referente à insatisfação com o atendimento prestado, incluindo demora ou falta de solução. Com uma fatia de 12.5% estão reclamações sobre atrasos ou ausência de entrega do cartão (chip).

Serviço de Internet gera 56.9% dos casos de insatisfação

Segundo os dados analisados, a Internet é o serviço mais mencionado nas reclamações dos consumidores, representando 56.9% dos casos. Seguem-se o serviço de voz, que foi referido em 40% das queixas e o serviço de TV foi alvo de 3.1% dos problemas denunciados no Portal da Queixa.

A análise geográfica revela que os cinco distritos de onde a DIGI recebeu mais reclamações foram:

Lisboa (29.8%);

Porto (19.9%);

Setúbal (12.9%);

Braga (7.8%)

Coimbra (5.6%).

Relativamente à performance da marca, na categoria Operadoras de TV, Net e Telefone Low-Cost, a DIGI é a operadora que possui o quarto melhor Índice de Satisfação, atualmente pontuado em 53.1 (em 100), o que indica a preocupação da marca na resposta e resolução dos problemas reportados pelos consumidores, alcançando ainda uma Taxa de Retenção de Clientes de 76.9%.

A qualidade do serviço e as falhas técnicas são os principais problemas reportados pelos consumidores. O serviço de Internet é o que gera mais casos de insatisfação. Na categoria Operadoras de TV, Net e Telefone low cost a operadora está em quarto lugar.