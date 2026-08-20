LiveModeTV vai transmitir Premier League e Champions League grátis no YouTube

A LiveModeTV vai passar a transmitir gratuitamente, no seu canal de YouTube, um jogo por jornada da Premier League e da UEFA Champions League, em parceria com a DAZN, que mantém intacta toda a sua oferta paga nas duas competições.

A DAZN e a LiveModeTV anunciaram uma nova parceria que promete alargar o alcance de duas das competições de futebol mais seguidas do mundo em Portugal.

Revelado esta semana, o acordo junta o modelo de subscrição da DAZN à exposição gratuita e digital da LiveModeTV, plataforma que se tornou conhecida por transmitir conteúdos desportivos no YouTube e que teve a sua estreia em Portugal durante o Mundial FIFA 2026.

Na prática, a LiveModeTV vai passar a transmitir, sem qualquer custo e no seu canal de YouTube, um jogo por jornada da Premier League e outro da UEFA Champions League, sempre em simultâneo com a emissão feita na DAZN.

O que muda (e o que não muda) na Premier e Champions League

Apesar da novidade, a estrutura da oferta paga da DAZN permanece praticamente inalterada. Na Premier League, continuam a estar disponíveis todos os 380 jogos da competição, incluindo os principais encontros de cada jornada em exclusivo.

A plataforma detém os direitos da liga inglesa em Portugal até 2031, aos quais se junta, a partir de 2028, a Emirates FA Cup de forma integral e exclusiva, um pacote que, no total, deverá ultrapassar os 500 jogos de futebol inglês por temporada.

Já na UEFA Champions League, a DAZN mantém a transmissão de 166 dos 203 jogos de cada edição, o equivalente a mais de 80% da prova, sendo que a Sport TV continua a ter a primeira e a segunda escolha de cada semana.

Nos jogos partilhados com a LiveModeTV, a aposta recairá maioritariamente no encontro das 17h45.

Entretanto, a partir da época 2027/28, a DAZN reforça ainda mais a sua presença nas competições europeias, passando a emitir 508 jogos por temporada entre Champions League, Europa League e Liga Conferência, cerca de 93% do total das três provas, com as duas últimas totalmente exclusivas.

O que dizem os responsáveis

Para João Diogo Ferreira, managing director da DAZN Portugal, esta parceria assenta na ideia de que quanto mais pessoas tiverem contacto com o melhor futebol internacional, maior será a possibilidade de criar novos adeptos ao longo da época.

O responsável sublinha que é a solidez da oferta atual da DAZN que permite avançar com confiança para este novo modelo, no qual conteúdos selecionados passam a estar disponíveis de forma gratuita através da LiveModeTV, sem abdicar dos 380 jogos da Premier League, de mais de 80% da Champions League e da exclusividade dos principais encontros de ambas as provas.

Já João Mesquita, general manager da LiveModeTV, recorda que a plataforma se afirmou desde a estreia no Mundial FIFA 2026 como um modelo complementar às ofertas tradicionais.

Na sua perspetiva, este acordo reforça essa aposta, levando aos fãs momentos do futebol internacional através de uma experiência digital nativa, pensada para ser partilhada em família ou entre amigos.

De facto, a parceria entre a DAZN e a LiveModeTV junta o alcance de uma transmissão digital e gratuita à profundidade da oferta paga da DAZN, com o objetivo assumido de dar a mais fãs um primeiro contacto regular com a Premier League e a UEFA Champions League.

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