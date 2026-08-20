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LiveModeTV vai transmitir Premier League e Champions League grátis no YouTube

· Internet 7 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. B@rão Vermelho says:
    20 de Agosto de 2026 às 09:17

    Querem melhor forma de combater a pirataria dos jogos de futebol que esta?
    Talvez consigam até ganhar mais dinheiro assim do que com subscrições de canais.

    Responder
    • bst says:
      20 de Agosto de 2026 às 10:08

      A livemode ganhou mais com anúncios, parcerias e interações durante os jogos do mundial que a sporttv com os anúncios.
      O CEO da NOS disse que é impossível que a livemodetv seja viável a ser um serviço gratuito. É viável. Mais que a sporttv.
      Existem mais serviços similares à livemodetv a serem “cozinhados”. A sporttv tem os dias contados para tudo o que não seja as competições em Portugal. É bom que o CEO da NOS (e os das outras operadoras, que são eles que controlam em conjunto o cartel das transmissões de desporto em Portugal) se vá preparando.

      Responder
  2. jedi says:
    20 de Agosto de 2026 às 09:19

    Vamos la rezar que para ano, transmitam alguns jogos da nossa Liga,

    Responder
  3. Yamahia says:
    20 de Agosto de 2026 às 09:22

    Devem ser os jogos tipo Moreirense da 1ª liga em canal aberto q ninguém vê.

    Responder
  4. Rui says:
    20 de Agosto de 2026 às 09:46

    Pensei que conseguissem alguns da liga portuguesa, uma parceria com a BTV nao era ma mas pronto vamos ver vou tentar ligar me sempre para deixar o like ainda vão fazer mais dinheiro em publicidade que a DAZN em subscrições

    Responder
    • bst says:
      20 de Agosto de 2026 às 10:11

      Essa parceria já existe.
      Não foram revelados é quais jogos do clube terão transmissão também na livemode sem ser estes, em casa, das pré-eliminatórias da liga europa. Diria que jogos das taças também terão. Faz sentido.

      Responder
  5. Feliz100você says:
    20 de Agosto de 2026 às 10:12

    Rip cartelTV

    Responder

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