Microsoft corrige vulnerabilidade e acaba por bloquear Windows Defender

A Microsoft voltou a trazer problemas aos utilizadores. Desta vez, surge no Windows Defender, onde um erro faz com que uma a verificação de esgurança seja interrompida antes da conclusão e solicita o reinício da aplicação, desativando temporariamente uma das funções mais importantes do antivírus no Windows.

Microsoft volta a causar problemas ao Windows

Uma nova atualização da Microsoft está a causar problemas no Windows Defender, depois de a empresa ter tentado corrigir uma vulnerabilidade. Alguns utilizadores descobriram que o antivírus não consegue concluir as suas verificações e apresenta um aviso a solicitar que reiniciem o serviço. A vulnerabilidade afeta determinadas versões do Defender e as suas atualizações de inteligência de segurança, pelo que nem todos os computadores Windows são necessariamente afetados.

Além disso, a Microsoft poderá estar a preparar uma nova atualização que deverá corrigir o problema, pelo que a questão poderá ser resolvida em breve. O caso é surpreendente porque envolve uma ferramenta que faz parte da proteção do sistema e que muitos utilizadores utilizam para verificar se o computador contém ameaças. Foram identificadas as versões relacionadas com o problema. São elas: Windows Defender v1.1.26070.7 e v1.1.26080.2 .

A falha ocorre quando estas versões são utilizadas em conjunto com determinadas versões do Microsoft Security Intelligence Update: 1.457.222.0, 1.457.225.0, 1.457.226.0, 1.457.227.0 e 1.457.230.0. O problema é evidente porque a análise pode ser interrompida e deixar de progredir, enquanto o sistema apresenta uma mensagem relacionada com o serviço antivírus do Windows Defender e solicita a sua reinicialização .

Windows Defender a bloquear quando não deve

O utilizador pode não receber uma verificação completa do sistema nesse momento. No entanto, uma verificação com falha não deve ser interpretada automaticamente como um sinal de malware, uma vez que o erro está relacionado com o próprio processo de verificação.

O impacto específico depende das versões instaladas e da forma como o problema se manifesta em cada computador. Destaca-se a importância do problema porque um antivírus precisa de ser capaz de realizar as suas próprias verificações, especialmente quando existem outras vulnerabilidades de dia zero relacionadas com o Defender que afetam o sistema.

Isto explica porque é que uma incidência limitada nas análises merece atenção, uma vez que não se trata de um erro numa função secundária do Windows: afeta uma ferramenta que intervém diretamente na segurança do computador. A situação leva também a uma conclusão importante para os utilizadores: instalar uma atualização de segurança continua a ser necessário, mesmo que surja algum problema como resultado.