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Microsoft corrige vulnerabilidade e acaba por bloquear Windows Defender

· Microsoft 1 Comentário

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Autor: Pedro Simões

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  1. PGomes says:
    20 de Agosto de 2026 às 10:07

    Estes gajos da Microsoft são mesmo baldas. É rara a semana em que não quebram alguma coisa.
    E pelos vistos, o update KB5121003, da semana passada está a causar crashes aleatórios, com a mensagem EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.
    Ou seja, desta vez são duas asneiras, de uma só vez.

    Responder

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