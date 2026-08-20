Mais segurança e mais tecnologia: XPENG lança o XOS 5.9.5

A XPENG disponibilizou a nova versão XOS 5.9.5 através de atualizações over-the-air (OTA), trazendo novas funcionalidades aos modelos XPENG G6, G9, P7 e P7+.

Segundo a marca, em comunicado, a mais recente atualização reflete a ambição da XPENG de disponibilizar funcionalidades ADAS (ou seja, Sistemas Avançados de Assistência à Condução) de referência e tecnologia de ponta baseada em Inteligência Artificial (IA).

O XOS 5.9.5 introduz um conjunto alargado de novidades destinadas a melhorar a experiência de condução e de utilização do veículo, incluindo atualizações ao Cockpit Inteligente, assistente de voz, navegação, entretenimento a bordo, eficiência de carregamento, entre outras.

A atualização OTA introduz um modo de ecrã dividido para Apple CarPlay e Android Auto, permitindo utilizar o CarPlay ou o Android Auto numa metade do ecrã e aplicações nativas da XPENG, como navegação ou música, na outra.

A segurança também foi reforçada, com o XDOCK a permanecer sempre visível durante a utilização do CarPlay ou Android Auto, proporcionando acesso rápido aos controlos de climatização, volume e outras funções essenciais.

As alterações na navegação incluem a integração de dados de pesquisa da Google, facilitando a localização de moradas e pontos de interesse. As atualizações de entretenimento proporcionam uma experiência de áudio personalizada, permitindo ajustar a posição do foco sonoro no habitáculo.

Além disso, são agora apresentadas de forma consistente mais informações de rádio, incluindo título da música, artista e estação, tanto no leitor multimédia como no widget da barra inferior.

O sistema XPILOT ASSIST da XPENG tornou-se também mais inteligente, passando a disponibilizar controlo de velocidade adaptativo e manutenção na faixa de rodagem (ACC & LCC).

A atualização inclui ainda controlo manual da funcionalidade Curve Speed Reduction, permitindo ao condutor ativar ou desativar o ajuste automático da velocidade em curva.

O resultado é uma transição mais suave do controlo da direção entre o condutor e o veículo, uma resposta de aceleração mais rápida após mudanças manuais de faixa com o ACC ativo e a apresentação da velocidade-alvo real quando o XPILOT ASSIST é ativado.

Outras funcionalidades ADAS incluem:

O Assistente Automático de Estacionamento (APA) , que permite selecionar manualmente um lugar de estacionamento próximo, escolher a direção de saída ao abandonar lugares onde o veículo ficou estacionado em marcha-atrás e visualizar instruções de estacionamento em tempo real no ecrã.

, que permite selecionar manualmente um lugar de estacionamento próximo, escolher a direção de saída ao abandonar lugares onde o veículo ficou estacionado em marcha-atrás e visualizar instruções de estacionamento em tempo real no ecrã. A funcionalidade Intelligent High Beam (IHB), que proporciona uma deteção mais eficaz dos máximos e uma mudança mais rápida para médios, contribuindo para uma condução noturna mais segura.

O XOS 5.9.5 ajuda a reduzir a chamada ansiedade de autonomia, através de um conjunto de melhorias relacionadas com carregamento e gestão de energia. Entre elas destacam-se um melhor desempenho de carregamento em clima frio e uma gestão térmica da bateria mais eficiente a baixas temperaturas.

Os proprietários beneficiam também de:

Maior precisão na indicação da percentagem de bateria após o carregamento;

Cálculos mais rigorosos da autonomia restante;

Relatórios melhorados sobre o estado de saúde de novos conjuntos de baterias;

Gráficos de consumo energético mais completos;

Correção de discrepâncias entre o consumo da viagem e as estatísticas dos últimos 100 km.

Atualização entrega melhorias no interior dos XPENG

No interior, a experiência a bordo foi igualmente melhorada com a introdução do XOS 5.9.5. Entre as novidades, destaque para o novo Modo Silencioso de Climatização Remota, que reduz o ruído durante o pré-condicionamento do habitáculo através da aplicação XPENG.

O intervalo de funcionamento do limpa-vidros traseiro adapta-se agora automaticamente à velocidade dos limpa-vidros dianteiros, e a bagageira reabre automaticamente e notifica o utilizador caso seja detetada uma chave no compartimento de carga durante o fecho.

A redução do recuo do veículo melhora os arranques em subida, enquanto a segurança é reforçada graças aos faróis que permanecem sempre ligados durante a condução.

O conforto também foi melhorado, com menor ruído do sistema de gestão térmica durante manobras de estacionamento e condução a baixa velocidade.

Por fim, as áreas da conectividade e segurança foram reforçadas com a introdução da funcionalidade de chamada de emergência em caso de acidentes graves e de orientações que indicam a localização dos mecanismos de abertura das portas em situações de emergência relacionadas com a bateria.

Foram igualmente melhoradas as instruções de reboque, tornando as mais claras antes do início da operação.

No conjunto, as atualizações disponibilizadas através do XOS 5.9.5 reforçam o compromisso da XPENG em melhorar continuamente a experiência dos seus clientes através de software inteligente.