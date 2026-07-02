LiveModeTV: por que motivo o canal do YouTube está a ter problemas em Portugal?
A transmitir gratuitamente jogos do Mundial 2026 no YouTube, a LiveModeTV tornou-se num fenómeno em Portugal, mas as dores de cabeça não tardaram. Nas últimas semanas, a plataforma tem estado envolvida numa disputa regulatória com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).
O que é a LiveModeTV?
A LiveModeTV é um canal digital de desporto, disponível no YouTube, que chegou a Portugal para transmitir 34 jogos do Mundial 2026, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional, o jogo de abertura e a final, tudo gratuito e sem necessidade de subscrição.
O projeto pertence à LiveMode, empresa brasileira de media e investimento desportivo, dona também da CazéTV, o canal que revolucionou as transmissões de futebol no Brasil.
Conforme informámos recentemente, Cristiano Ronaldo é acionista da empresa, o que ajudou a dar ainda mais visibilidade ao projeto em Portugal.
O modelo aposta numa linguagem informal, com narração emocional e forte interação com o público através de chat ao vivo, sondagens e comentadores conhecidos, uma fórmula que já rendeu à LiveModeTV recordes de audiência no YouTube em Portugal.
O problema com a ERC
O sucesso e a estrutura editorial do canal levaram a ERC a questionar se a LiveModeTV deveria estar sujeita às regras aplicáveis aos órgãos de comunicação social.
Numa primeira análise, a 16 de junho, a ERC concluiu que sim: a plataforma teria "características próprias de um serviço de comunicação social organizado editorialmente", com identidade visual própria, programação estruturada e responsabilidade editorial sobre os conteúdos, pelo que deveria registar-se como Web TV.
A LiveMode contestou essa classificação. Depois de comunicar uma reestruturação do projeto, passando a apresentá-lo como uma operação digital e temporária, ligada apenas ao Mundial 2026, conseguiu que a ERC revisse a sua posição a 22 de junho.
O regulador deixou cair a ideia de televisão tradicional, mas não isentou a plataforma de obrigações, passando a enquadrá-la como um serviço audiovisual on demand (uma espécie de streaming por catálogo), igualmente sujeito a registo obrigatório.
A partir daqui, o processo ganhou um ritmo mais tenso. A ERC deu à LiveMode apenas 72 horas para apresentar a documentação exigida. A empresa pediu mais dez dias para se pronunciar sobre a nova classificação, mas o pedido foi recusado.
Sem os elementos entregues dentro do prazo, o Conselho Regulador decidiu avançar com um processo de contraordenação, que pode resultar numa coima entre 2493,99 e 4987,97 euros, e ainda comunicar o caso à autoridade reguladora irlandesa, que é responsável pela supervisão do YouTube na União Europeia, e ao Coordenador Nacional dos Serviços Digitais.
A reviravolta chegou pouco depois, com a LiveModeTV a avançar com o pedido de registo, ainda que continuando a discordar da classificação atribuída, e a formalizar esse registo no dia seguinte.
Perante este passo, a ERC suspendeu o processo de contraordenação até o Conselho Regulador reapreciar o caso.
📅 Cronologia do caso
Início de maio de 2026: LiveMode inicia um primeiro processo de registo junto da ERC.
16 de junho: ERC classifica a LiveModeTV como Web TV, sujeita a registo obrigatório como órgão de comunicação social.
19 de junho: LiveMode comunica uma reestruturação do projeto, apresentando-o como operação digital e temporária.
22 de junho: ERC revê posição: já não considera a plataforma televisão tradicional, mas passa a enquadrá-la como serviço audiovisual on demand, dando 72 horas para registo.
24 de junho: LiveMode pede mais 10 dias para exercer o direito de audiência prévia.
29 de junho: ERC indefere o pedido de prazo adicional e instaura processo de contraordenação; LiveMode anuncia que vai avançar com o pedido de registo.
30 de junho: LiveModeTV formaliza o registo junto da ERC como serviço audiovisual on demand.
1 de julho: ERC suspende o processo de contraordenação até reapreciação do caso pelo Conselho Regulador.
O que vem a seguir?
Apesar de já registada, a LiveModeTV mantém-se firme na posição de que a classificação atribuída pela ERC não corresponde ao seu modelo de negócio, e promete apresentar documentação adicional para tentar reverter o entendimento do regulador, algo que, recorde-se, já conseguiu fazer uma vez, quando escapou à classificação de Web TV.
Para já, o processo de contraordenação está apenas suspenso, não arquivado, pelo que o desfecho definitivo desta novela regulatória ainda está para ser escrito.
Com o Mundial 2026 a decorrer e a LiveModeTV a continuar a transmitir jogos diariamente, é natural que este braço de ferro com a ERC continue a dar que falar nas próximas semanas.
Leia também:
Autor: Ana Sofia Neto
Isto só acontece porque os meninos chorões da sportv querem que as pessoas paguem balúrdios pelos seus canais e pela falta de imparcialidade.
Óbvio
Serviço público online, vejo as transmissões no YouTube quando posso. No entanto, não só não assinavas a SportTV, achando que não compensava pelos poucos jogos que vejo e pelo preço. Embora as operadoras de TV NET e voz já me tenham feito ligar para a linha de apoio ao cliente para fazer a anulação da subscrição que terei feito por erro, com os sistemas a mudar o layout da grelha de televisão. E apesar de ser televisão paga todos os meses, tempos houve que para voltar a ver um filme do dia anterior, leva com publicidade que ainda não percebi o porquê. Já ganham pouco e ainda querem mais. Ah e já agora, com tanta gente a pagar televisão para quê a taxa de audiovisual na fatura da luz. Paga Zé povinho. Se a suspensão do canal for aprovada, certo e sabido que não assino SportTV. A rádio faz isso tão bem e ainda como antigos funcionário de uma rádio dou mais valor. Tenham atenção. Mesmo que não ouça rádio por ter que descansar pois ninguém se levanta a horas de ver um jogo às 23:30 tendo que se levantar às 5 e meia da manhã. As seleções recebem mas o Zé povinho trabalha para o receber, e muitas vezes apenas um mês de trabalho deles é igual a o comum dos mortais ter que reencarnar várias vezes para o receber. Num país que não paga nem para fazer face às rendas. Tenho dito