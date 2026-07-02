LiveModeTV: por que motivo o canal do YouTube está a ter problemas em Portugal?

A transmitir gratuitamente jogos do Mundial 2026 no YouTube, a LiveModeTV tornou-se num fenómeno em Portugal, mas as dores de cabeça não tardaram. Nas últimas semanas, a plataforma tem estado envolvida numa disputa regulatória com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

O que é a LiveModeTV?

A LiveModeTV é um canal digital de desporto, disponível no YouTube, que chegou a Portugal para transmitir 34 jogos do Mundial 2026, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional, o jogo de abertura e a final, tudo gratuito e sem necessidade de subscrição.

O projeto pertence à LiveMode, empresa brasileira de media e investimento desportivo, dona também da CazéTV, o canal que revolucionou as transmissões de futebol no Brasil.

Conforme informámos recentemente, Cristiano Ronaldo é acionista da empresa, o que ajudou a dar ainda mais visibilidade ao projeto em Portugal.

O modelo aposta numa linguagem informal, com narração emocional e forte interação com o público através de chat ao vivo, sondagens e comentadores conhecidos, uma fórmula que já rendeu à LiveModeTV recordes de audiência no YouTube em Portugal.