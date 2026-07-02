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LiveModeTV: por que motivo o canal do YouTube está a ter problemas em Portugal?

· Internet 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Sérgio V. says:
    2 de Julho de 2026 às 07:09

    Isto só acontece porque os meninos chorões da sportv querem que as pessoas paguem balúrdios pelos seus canais e pela falta de imparcialidade.

    Responder
  2. Adolfo Dias says:
    2 de Julho de 2026 às 07:49

    Serviço público online, vejo as transmissões no YouTube quando posso. No entanto, não só não assinavas a SportTV, achando que não compensava pelos poucos jogos que vejo e pelo preço. Embora as operadoras de TV NET e voz já me tenham feito ligar para a linha de apoio ao cliente para fazer a anulação da subscrição que terei feito por erro, com os sistemas a mudar o layout da grelha de televisão. E apesar de ser televisão paga todos os meses, tempos houve que para voltar a ver um filme do dia anterior, leva com publicidade que ainda não percebi o porquê. Já ganham pouco e ainda querem mais. Ah e já agora, com tanta gente a pagar televisão para quê a taxa de audiovisual na fatura da luz. Paga Zé povinho. Se a suspensão do canal for aprovada, certo e sabido que não assino SportTV. A rádio faz isso tão bem e ainda como antigos funcionário de uma rádio dou mais valor. Tenham atenção. Mesmo que não ouça rádio por ter que descansar pois ninguém se levanta a horas de ver um jogo às 23:30 tendo que se levantar às 5 e meia da manhã. As seleções recebem mas o Zé povinho trabalha para o receber, e muitas vezes apenas um mês de trabalho deles é igual a o comum dos mortais ter que reencarnar várias vezes para o receber. Num país que não paga nem para fazer face às rendas. Tenho dito

    Responder

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